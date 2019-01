Po Náchodě se svezete elektrobusy

NÁCHOD (Královéhradecký kraj) Slovo ekologie snad nikdy nebylo častěji skloňováno než právě v posledních letech. Začínáme si uvědomovat, že i aktivity každého z nás mají dopad na životní prostředí, a co pak teprve aktivity celých měst.

Příroda není něco neměnného, proto se i my v Náchodě snažíme přispět svým dílem a ulevit životnímu prostředí co možná nejvíce a zároveň pro naše obyvatele vytvořit takové podmínky, aby i oni mohli bez problémů přispět svou trochou do mlýna.



Třídění odpadu je v dnešní době už naprostá samozřejmost a jsem nesmírně rád, že stejně to vnímá i velká většina našich občanů, kterým se snažíme vyjít maximálně vstříc. Letos se nám například podařilo udržet poplatek za svoz odpadu na stejné částce a již několik let nabízíme možnost bezplatné zápůjčky kompostérů, abychom podpořili i recyklaci biologického odpadu.

Pokud řekneme „ochrana životního prostředí“, první myšlenky se vždy točí okolo dopravy. A u nás tomu není jinak. Od října minulého roku se v našem městě svezete ekologickými elektrobusy, které jsou na linkách MHD mnoha českých měst stále raritou. Náchod provozuje dva nízkopodlažní bezbariérové vozy s nejmodernějším vybavením včetně informačního systému, bezplatné sítě Wi-Fi a USB nabíječek pro mobilní zařízení.

S dopravou souvisí i další opatření. Jedním z opravdu aktuálních témat jsou hrozící problémy s nedostatkem vody a vlny veder, které se v loňském roce nevyhnuly ani naší republice. Je tedy nesmírně důležité podporovat zadržování vody v krajině. A právě proto například používáme při budování parkovacích ploch takový systém, který umožňuje zasakování srážkových vod přímo na místě.

Šetrně se chováme i ve spotřebě energie. Náchod se věnuje průběžnému zateplování veřejných budov, kam jsme již investovali miliony korun. Dnes tak topíme úsporně například ve většině mateřských a základních škol, městské knihovně či spolkovém domě v Lipí.

Na závěr bych ještě rád připomněl, že není radno podceňovat ekologické povědomí u nejmladší generaci. Znáte to, co se v mládí naučíš… Proto jsme pro naše nejmenší Náchoďáky připravili také naučnou stezku, která jim ekologii a péči o přírodu přibližuje. Děti mají příležitost dozvědět se víc o životě v lese, biologii a na jednotlivých stanovištích potkat nejrůznější ohrožené druhy živočichů. V loňském roce měla stezka obrovský úspěch, proto ji plánujeme i nadále rozšiřovat.