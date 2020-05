Oddával jsem už i pod vodou

NÁCHOD (Královéhradecký kraj) Láska kvete v každé době, i v té dnešní koronavirové, a proto mě těší, že opět můžu být u toho, když se dva lidé rozhodnou spojit svoje životy. V Náchodě je každý rok uzavřeno okolo sta svateb, v loňském roce to bylo přesně 99, a protože přeji šťastným příběhům, doufám, že letošní číslo bude trojciferné i přes nucenou pauzu.

První obřad po téměř dvouměsíční přestávce se na náchodské radnici konal v předvečer 1. května. Mám velkou radost, když mohu být u toho, když spojí své životy dva zamilovaní, o to více, když jsou to lidé, které osobně znám. Vždy se snažím, aby moje slova směrem k snoubencům byla osobní a seděla jejich nátuře. Za své působení na radnici jsem již oddal nespočet párů na různých místech, ale jednou z nejkurióznějších svateb, které jsem měl tu čest oficiovat, byla svatba pod vodou. Já se hned tak nějaké výzvy nezaleknu, ale oddávat v plavkách s dýchacím přístrojem asi hned tak něco nepřekoná. Byl to nezapomenutelný zážitek s parádní atmosférou a já už se těším, co si na mě další páry připraví někdy v budoucnu.

Že máj je lásky čas a není potřeba se bát pořekadel, dokazuje i fakt, že právě v tomto měsíci se přímo na radnici uskuteční každý rok řada svateb. Náchod ale nabízí i další krásná místa, kde lze uzavřít manželství. K těm nejoblíbenějším patří náš náchodský zámek, a to nejen jeho vnitřní prostory, ale také zámecká zahrada.

Přeji všem zamilovaným, aby nejen květen byl jejich měsícem lásky, ale aby je štěstí a vzájemné porozumění provázelo celý jejich život.