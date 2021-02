Starostování je láskou na celý život

NÁCHOD (Královéhradecký kraj) Co v mojí práci znamená láska? Nebojím se říct, že téměř vše. Protože, když nemilujete práci starosty a svoje město nebo obec, nemůžete ji dělat dobře.

Starostování vyžaduje velké nasazení, mnohdy obětování svého volného času, který byste jinak trávili svými koníčky nebo s rodinou. Já vnímám starostování jako poslání a mám to veliké štěstí, že moje skvělá manželka i děti mě vždy podporují a mají pro mou práci pochopení, i když to mnohdy určitě není jednoduché.

Náchod pro mě vždy byl a bude srdeční záležitostí. Starostou Náchoda jsem již více než 10 let a když se procházím po městě a vidím, kolik se toho změnilo, kolik práce je za námi, vždy mi to dodá elán a energii pustit se do dalších výzev.

Jedním ze symbolů lásky se stal pražský Petřín, kam – i když až v květnu - míří zamilované páry, aby se políbily pod rozkvetlou třešní. Já už se například nemohu dočkat, až v Náchodě dokončíme revitalizaci našeho zámeckého kopce, protože věřím, že i ten se stane místem, kam budou mířit lidé na procházky a třeba se stromy v sadech stanou i svědky nejedné žádosti o ruku. Možná právě na svatého Valentýna nebo 1. máje. Nebo kdykoli jindy, protože láska není omezená jen datem v kalendáři.

Čas, který věnuji práci, se snažím své rodině vynahradit, jak jen to je možné. Ale nepotřebuji k tomu žádné „oficiální svátky“ nebo speciální dny. Nejsem příznivcem opulentních gest, myslím si totiž, že nejvíce potěší maličkosti a fakt, že člověk na toho druhého myslí. Samozřejmě nemohu mluvit za všechny, ale řekl bych, že moje generace příliš svatého Valentýna neslaví. Vnímám jej spíše jako záležitost mladších, kteří s tímto svátkem už vyrůstali. Pro mě osobně je nejdůležitějším dnem naše výročí svatby. Pokud mi paměť slouží - a musím zaklepat na dřevo - nikdy jsem na něj ještě nezapomněl!