Zapomenutý kapr čekal v autě deset dní

Přemýšlím, jestli jsem si užíval Vánoce víc jako dítě, nebo až jako dospělý člověk, otec, manžel a starosta dvacetitisícového města Náchod. A musím se přiznat, že dospělá etapa mě zřejmě naplňuje víc.

Jak už o mně asi mnozí vědí, můj osobní život se s tím profesním prolíná skoro na 100 % a i za dvanáct let starostování se na Vánoce těším stále stejně. Plánování výzdoby města, zapalování adventních svíček, koncerty, mše, nebo rozdávání vánočního svařáku a polévky 23. prosince před radnicí spolu s místostarosty jsou pro mě krásnou příležitostí pozdravit se a setkat lidmi z našeho města. Poznat je blíž a sdílet s nimi radost a emoce svátečních chvil.

Je také pravda, že v porovnání s dětským věkem už tuším, co je to předvánoční shon. Ale o to víc si užívám vánoční pohody a klidu, když na Štědrý večer usednu ke svátečnímu stolu společně se svou rodinou a mým nejmilovanějším jídlem na světě: famózním bramborovým salátem mé ženy.

Věřím, že také vaše Vánoce prožijete v klidu a pohodě a nikde se vám nezatoulá dárek, nebo nedej bože kapr. Protože i to k Vánocům patří. Vím o tom své. Jedny Vánoce jsem měl zapomenutého kapra v autě rovných 10 dní a bylo náročné tak specifické vánoční kouzlo z čalounění dostat pryč.

Tak šťastné a veselé a do nového roku vám přeji jen to nejlepší!