Běda starostovi, nezmizí-li výkopy včas

NÁCHOD (Královéhradecký kraj) Jestli je nějaká oblast vizitkou každého starosty, podle které jej hodnotí občané města, jsou to právě silnice a chodníky. Musí být opravené, udržované, a když už se rozkopou, musí být rychle hotovo. A běda každému starostovi, který to takhle zařízené nemá.

I my v Náchodě se dlouhodobě snažíme udržovat silnice a chodníky v co možná nejlepším stavu. Týká se to samozřejmě i doby koronavirové, kdy je, či ještě donedávna bylo, mnoho činností omezeno.

Všichni si přejeme, aby lidé jezdili po opravených silnicích a chodili po chodnících, na kterých nebudou muset přeskakovat díry. Je to samozřejmě nekonečný koloběh, proto je potřeba opravy a rekonstrukce plánovat smysluplně. Bohužel letošní rok a průběh jarních měsíců nám udělal trochu čáru přes rozpočet, proto se zatím provádějí především havarijní a neodkladné opravy. Předpokládáme, že ve druhé polovině roku tempo oprav navýšíme a stihneme zrekonstruovat vše tak, jak bylo původně plánováno.

Do oprav komunikací a chodníků každoročně investujeme miliony korun, v loňském roce to bylo zhruba 4,3 milionu korun. Z této částky šlo 3,4 milionu korun do plánovaných oprav a zbytek do havarijních. Hlavní opravy místních komunikací a chodníků se provádějí vždy po zimním období. Průběžné opravy se týkají především nově zjištěných závad, které vyžadují rychlý zásah. O těchto problémech nás mohou informovat i sami občané, což se také často děje, ať už písemně nebo osobně na radnici.

Kromě oprav a běžné údržby jsou ale pro letošní rok plánované i větší dopravní stavby. Jednou z největších investic, které nás čekají, je stavba nového mostu přes řeku Metuji v Náchodě Bělovsi. Tento most, který přispěje ke zlepšení dopravní obslužnosti i zvýšení bezpečnosti chodců a řidičů, vyjde na 32,5 milionu korun. S demolicí toho původního se začalo již začátkem května.