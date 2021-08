Poradíme se ‚zeleným stavěním‘

Je tedy zcela na místě myslet na budoucnost a investovat do opatření, která zvýší odolnost našich měst a obcí vůči dopadům změny klimatu a sníží množství emisí, které v Česku do ovzduší vypouštíme. Nadace Partnerství proto již několik let poskytuje poradenství samosprávám obcí v oblasti „zeleného stavění“.

A začali jsme od sebe: v roce 2013 jsme v centru Brna postavili administrativní a výukový areál Otevřená zahrada, kde zkoušíme a vyhodnocujeme účinnost technologií, které umožňují uhlíkově neutrální provoz. Budova byla postavena v pasivním energetickém standardu, vytápěna a v létě chlazena je pomocí soustavy tepelných čerpadel, nechybí tu vnější stínění venkovními žaluziemi, solární panely vyrábějící vlastní elektřinu, ani zelené střechy, které pomáhají zadržovat dešťovou vodu a odpařovat ji zpátky do okolí. Přebytečnou dešťovkou splachujeme na toaletách, voda z umyvadel a sprch prochází kořenovou čistírnou a končí v přírodním jezírku. Provoz všech zařízení měříme a výsledky zveřejňujeme na webu. A zkušenosti také předáváme dál: soukromým investorům i obcím.

Právě obcím tyto naše zkušenosti pomáhají připravovat a realizovat kvalitní dlouhodobé plány snižování emisí (SECAP), kterými se připojují k celoevropskému Paktu starostů a primátorů. Jeho cílem je ukázat, že města jsou schopna snížit svou uhlíkovou stopu a mají sílu pro potřebné kroky motivovat i místní firmy a vlastní občany. Právě na zapojování dalších partnerů do klimatických závazků klademe při poradenství obcím největší důraz.

Protože příklady táhnou, založili jsme před dvěma lety také soutěž Adapterra Awards, ve které každý rok oceňujeme ty nejlepší realizované projekty adaptací na změnu klimatu. V databázi na www.adapterraawards.cz jich máme už desítky z celé země. Svou inspiraci si zde najde starosta obce i domácí kutil. Určitě to zkuste také.