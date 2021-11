Kancelář OF sídlila hned vedle KSČ

V době, kdy neměli lidé mobilní telefony, se informace šířily pomaleji. V pátek 17. listopadu se v Praze na Albertově sešly desítky tisíc studentů. To, že se v Praze něco děje, jsme se v Náchodě dozvídali až v průběhu víkendu (spíše i po něm) a první akce byla uspořádána ve čtvrtek 23. listopadu. Toto protestní shromáždění čítalo téměř čtyři tisíce účastníků.

Osobně si na této akci vybavuji stolek, na němž mohli lidé podpisem podpořit programové prohlášení pražského Občanského fóra. Tomuto náchodskému setkání byly přítomny i dámy herečky – Věra Galatíková a Hana Maciuchová, které nás přijely podpořit z Prahy. Události kolem vzniku Občanského fóra v Náchodě nabíraly rychlý spád – náchodská odnož byla ustanovena hned druhý den, tedy v pátek 24. listopadu.

První provizorní prostory kanceláře OF se nacházely v bezprostřední blízkosti sídla Okresního výboru KSČ, jehož hlavní náplní práce bylo sledování jakýchkoliv protirežimních aktivit. Všichni v té době věděli, že každá osoba přítomná na veřejných akcích svolaných OF, byla fotografována a označována za sympatizanta revolučního dění. V provizorní kanceláři mezitím vznikaly protirežimní plakáty a plánovala se další setkání.

Jeden z vrcholů tohoto období nastal v pondělí 27. listopadu, kdy se mezi 12. a 14. hodinou uskutečnila ve všech podnicích manifestační generální stávka na podporu požadavků OF. V našem městě nabrala akce masových rozměrů.

Událostí přibývalo a obyvatele Náchoda přímo ve městě podpořili také další osobnosti české kultury, například Petr Čepek, Petr Nárožný nebo spisovatelka Alexandra Berková. Vybavím si především jedno ze setkání přímo na Masarykově náměstí. Bylo to již v podvečer – objevily se desítky českých vlajek, Sousoší svaté Trojice osvítilo stovek svíček, lidé si donesli transparenty s nejrůznějšími hesly. Setkání probíhalo ve východní části náměstí, zpívala se hymna a zvonilo se nejen klíči, ale také zvonky a rolničkami. Velmi silný moment bylo, když se přítomní chytli za ruce a vytvořili lidský řetěz.

Náchod od té doby ušel dlouhou cestu a vím, že je to cesta k lepšímu. Nemusím se dívat daleko do budoucnosti. Právě nyní je obnovován zámecký kopec. Chloubou města může být i naše zrekonstruovaná nemocnice, kde probíhá další zdokonalování a nová výstavba. A zlepšujeme také infrastrukturu města i okolí, jejímž vrcholem by měla být dálnice D11.