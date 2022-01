Proč odpadu nedat nový život?

Je to zlozvyk, kterého se část obyvatelů rodinných domků či chatařů dopouští každý rok. Nevím, co s odpadem? Tak si na zahradě jednoduše udělám oheň – a je po problému. Znepříjemňuje to ovšem život sousedům a výrazně znečišťuje vzduch, který dýcháme. Následky mnohdy musí řešit policie nebo hasiči. A tak děláme vše pro to, aby k podobným situacím nedocházelo.

Spálit odpad je zdánlivě jednoduché, proto si tato metoda jeho likvidace stále uchovává svoji tradici. Je asi zbytečné popisovat všechny neblahé důsledky, jež s sebou nese. Naše radnice místo toho ukazuje občanům, že ostatní způsoby, jak se zbavit přebytečných odpadků, haraburdí nebo nepotřebných věcí nejsou o mnoho složitější, zato jsou neskonale ohleduplnější, šetrnější, smysluplnější, a dokonce i zábavnější.

Obligátní listí, trávu a další biologicky rozložitelný odpad ze zahrad lze jednoduše kompostovat. Stejně jako biomateriál z provozu domácností (například slupky, natě ze zeleniny, rozdrcené skořápky, ale i podestýlky domácích zvířat). Složité se to zdá jen do té chvíle, než zjistíte, že zahradní kompostér si u nás na radnici můžete zapůjčit zdarma. Hnědé popelnice na biodpad zase od 1. ledna bezplatně půjčuje Magistrát hlavního měst Prahy. Populární je také komunitní kompostování, které je možné i na sídlišti, a navíc při něm utužíte vztahy se sousedy.

Část potenciálního odpadu se navíc skutečným odpadem vůbec stát nemusí. To, co nepotřebujeme my, může dobře využít někdo jiný. Knížky, které už nechcete číst, a spíš vám zabírají místo ve skříňce nebo na poličce, můžete vzít a zanést do některé knihobudky; jen na našem území jich je hned dvanáct.

Stále populárnější jsou tzv. swapy, výměna nejen knížek, ale i oblečení, květin či dětských hraček. Zkrátka všeho, co vás napadne. U nás na Desítce se můžeme pochlubit opravdu bohatým a pestrým komunitním životem, pořádání podobných akcí je celkem běžné, speciálně v souvislosti s každoročními sousedskými slavnostmi Zažít město jinak. Mnoho swapů najdete i na sociálních sítích.

Zuzana Vránová z Vršovic sama rozdistribuuje tunu „odpadu“ – potravin týdně. Vozí je seniorům či matkám samoživitelkám, kterým mnohdy nezbývají peníze na základní obživu. Pro svou potravinovou banku pořádá i sbírky, do kterých se můžu zapojit kdokoliv. Ne nadarmo je její Sousedský klub vyhlášený v širokém okolí.

Existují i banky nábytkové, sběrné dvory, sběrná místo pro bioodpad, v našem veřejném prostoru můžete najít kontejnery na nejrůznější druhy odpadu, v předem avizovaných termínech do ulic přistavujeme mobilní sběrné dvory.

Tyto řádky však berte jen jako ochutnávku; možností, jak se chytře a šetrně zbavit odpadu, je mnohem víc. Vloni jsme osvětě a informování na toto téma zasvětili celou kampaň Duben bez odpadů – a brožuru, která byla jedním z jejích výstupů, najdete stále na našem webu.