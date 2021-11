Každý osud si zaslouží důstojný konec

Každý člověk si zaslouží důstojný odchod z tohoto světa i místo posledního odpočinku, ne každý však má to štěstí, že zemře obklopen milující rodinou, která by se o to postarala. Jsem přesvědčen, že v takových případech by měla rodinu zastoupit obec a postarat se, aby člověk neodcházel bez pomoci a v osamění.

V Praze 7 se na to vždy snažíme pamatovat. Vedle rozsáhlé podpory neformálních pečujících, kteří dělají vše pro to, aby jejich blízcí mohli i s velkými zdravotními potížemi zůstat co nejdéle v domácím prostředí, podporujeme také poskytovatele paliativní péče, aby lidé na sklonku života netrpěli a bylo o ně co nejlépe postaráno. Je však o všechny důstojně postaráno také po tom, co nás opustí?

Obce mají ze zákona povinnost vypravovat zesnulým, jejichž příbuzné se nepodaří dohledat nebo se svých povinností zřeknou, takzvané sociální pohřby. Městské části kremaci proplácí stát. Zákon však již obcím nenařizuje mít hrob, kam by se ostatky ukládaly, či zajišťovat jakékoli obřady. Nevyzvednuté urny tak obvykle končí na anonymních loučkách u krematorií.

Tuto praxi jsme se rozhodli v Praze 7 změnit. Pořídili jsme hrobové místo na hřbitově ve Strojnické ulici a v roce 2017 uspořádali první komorní obřad pro zemřelé z naší městské části, jejichž urny si nikdo nevyzvedl. Od té doby jsme takových pohřbů uspořádali již pět. Doprovázejí je silné příběhy lidí, kteří v životě přišli o všechno, složité rodinné vztahy i smutné konce v osamění. Některé příběhy bývají kuriózní a trvale mi utkvěly v paměti.

V roce 2019 jsme například pohřbívali manželský pár, jejichž urny se našly ve sklepě pod podlahou při rekonstrukci domu, kde dříve bydleli. Jak bylo zjištěno, pán zemřel již v roce 1965 a paní o dvacet let později v roce 1985. O nálezu uren nás informovala policie. Příbuzné zesnulých se nepodařilo dohledat, nikdo dosud neví, kdo a proč jejich urny do sklepa pod podlahu dal. Loni jsme pak ukládali urnu z pozůstalosti praktického lékaře. Mezi jeho pacienty patřila paní, která zemřela před čtrnácti lety. Když pan doktor zjistil, že nikoho neměla, sám se postaral o kremaci. Urnu té paní měl až do své smrti doma. Rozloučení s panem doktorem zajistila rodina, my jsme se postarali o pohřeb jeho pacientky.

Celkem je v hrobě s nápisem „Zemřelí Prahy 7“ dnes uloženo 37 uren. Ke každé se pojí komplikovaný lidský osud, který si vždy a za všech okolností zasloužil důstojný závěr. O ten se postarala nejen radnice městské části, která pohřeb zajistila a o hrob se stará, ale v neposlední řadě také naši sousedé ze Sedmičky, kteří sem chodí dávat květiny a zapalovat svíčky, ačkoli zesnulé často vůbec neznali. A to je jeden z řady důvodů, proč jsem na naši městskou část tak hrdý.