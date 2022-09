Miluji svou práci i hokej

Mým prvním velkým snem bylo stát se profesionálním hokejistou. Do svých 20 let jsem věnoval hokeji veškerý volný čas a věřil jsem, že skaut z NHL si mě najde. Po působení v juniorské reprezentaci se naše společné cesty s hokejem rozešly, ale miluju ho dodneška. Když vejdu na stadion a ucítím vůni ledu, je mi zase 13 let a cítím lehkou předzápasovou nervozitu.

V 90. letech se pro postkomunistické země otevřel celý svět a já jsem vyrazil sbírat pracovní zkušenosti. Strávil jsem tři roky v Číně a naučil se tam tolik, jako v Česku za dvacet let. Extrémně dravé a dynamické prostředí mi ukázalo, že změny jdou a můžou jít rychleji, než ostatní říkají. Po návratu jsem věděl, že chci dělat změny ve svém rodném kraji, na Náchodsku. Nejdříve jako asistent poslance, posléze jako vedoucí kanceláře tehdejšího ministerského předsedy Jiřího Paroubka a pak jako poslanec jsem poznal, jak politika může pomáhat obyčejným lidem. Moje profese snů – práce starosty ve vlastním městě – tak začala nabírat konkrétní obrysy.

Věděl jsem, že chci pracovat pro náchodský kraj a jeho občany. Že chci měnit každodenní prací jejich životní podmínky a zlepšovat je. V roce 2010 jsem kandidoval do zastupitelstva Náchoda a stal jsem se k mému překvapení starostou. Tíhu zodpovědnosti dnes střídá radost a vděčnost.