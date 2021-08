Pro starostu je radost mít k ruce partu nadšenců

V posledních letech nemuseli zasahovat jen u požárů, ale i u záplav. Hlavní tíže takových akcí leží sice na profesionálech, ovšem i naši hasiči jsou zde co platní. Už jen třeba znalostí místního prostředí. Je obdivuhodné, že se stále najdou lidé, kteří jsou ochotni ve svém volném čase pomáhat při řešení situací, které ohrožují jejich okolí. A kolikrát je to nepříjemná práce, při které není nouze o bláto, špínu, prach nebo kouř. A co jim je za to odměnou? Sám nevím, budu se jich muset někdy zeptat. Snad pocit sounáležitosti s kamarády z jejich jednotky, pocit vykonané práce, která má smysl a konečný výsledek, kdy vidí uhašený požár, popř. odstraněné škod po velké vodě.

Naposledy se naši hasiči předvedli při zprovozňování odtoku z vodní nádrže v majetku obce. Po extrémních deštích s bleskovými povodněmi v květnu letošního roku nejprve pomáhali při zabraňování škod, čerpali vodu ze sklepů, evakuovali lidi. Následně jsme zjistili, že naše vodní nádrž je poškozená a ucpal se odtok. To byl problém a bylo potřeba snížit hladinu, což bez funkčního odtoku nešlo. Nejprve jsme s našimi hasiči z Jamnice zkoušeli odtok zprovoznit sami, ale po mnoha marných pokusech jsme povolali profesionály. Z původně plánovaného rychlého zásahu se nakonec stala několikadenní akce, na které se podílely sbory z okolí a samozřejmě profíci z Opavy, Ostravy a záchranný sbor z Hlučína. Mimo to přispěchali s pomocí i pracovníci Povodí Odry. Nakonec se vše povedlo, vodu jsme spustili, ryby zachránili a nádrž je provizorně zabezpečena. Takto to zní jako popis procházky růžovým sadem. Ovšem té práce kolem, množství využité techniky a odpracovaných hodin…

A mezi všemi těmi profíky kmitali naši kluci, vypomáhali dle instrukcí velitele zásahu, střídali se dle možností svých civilních zaměstnání. Vše ve svém volném čase, s nasazením, s rozvahou, bez reptání. Naštěstí mnoho občanů, u kterých zasahují, dokáže jejich snahu ocenit. Není vzácností, že jim pak dají nějaké „všimné“ – flašku něco ostřejšího, bečku piva apod.

Když jako starosta vidím zblízka jejich práci a prostředí, ve kterém se pohybují, nemám nejmenší problém podpořit jejich požadavky na zásobení jednotky co nejkvalitnějším vybavením. Takto investované prostředky se nám vrátí. Nejen v bezpečnosti našich dobrovolníků, ale i v kvalitnějším provedení jejich zásahů při ohraně majetků nás všech. Přeji všem našim sborům, aby dokázaly omlazovat a doplňovat své řady a předávat myšlenku hasičské pospolitosti dál.