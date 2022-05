Zmařené životy jsou důsledkem každé války

Místní obyvatelé pocítili důsledky (před)válečných událostí již 23. září 1938. V průběhu sudetského povstání odpálila československá armáda most v nedalekém Širokém Brodě, což způsobilo rozsáhlé škody v jeho okolí, včetně zničení školy v sousedství. Právě tato pohnutá zkušenost vedla k tomu, že v posledních dnech války, v noci mezi 7. a 8. květnem 1945, vzali obyvatelé situaci do svých rukou a členové místní německé domobrany – Volksturmu zneškodnili nálože pod dalším mostem mezi Hradcem-Novou Vsí a Širokým Brodem - navzdory ostraze z oddílů SS. Iniciátorem akce byl z pochopitelných důvodů majitel domu v sousedství mostu.

Dobové svědectví pak zaznamenává: „Když pak odpoledne přišli Rusové, bylo vyhlášeno, že všichni obyvatelé se mají shromáždit na návsi. Starosta přišel s bílým praporem. Manželka učitele Erwina Vesely, Maria Vesely, uměla rusky a ruskému majorovi řekla, že jsme zabránili odstřelení mostu. Na to mi Rus podal ruku a řekl „Gut Kamerad“ a jel dále. Jak se povídá, tak právě kvůli tomuto zneškodnění výbušnin zůstala obec ušetřena od vyplundrování ruskými vojáky…“. Železobetonový most z let 1925-1926 tak zůstal zachráněn a po nedávno dokončené rekonstrukci slouží svému účelu dodnes.

Nejen tyto události jsme si naposledy připomněli za účasti Klubu vojenské historie Maxim loni v září, a to i s ukázkou zničení mostu v roce 1938, osvobození sovětskou armádou v roce 1945, spanilou jízdou dobové techniky i pietním aktem u pomníku osvobození v Širokém Bodě. Také ten je dokladem naší složité historie. Postaven byl ještě v dobách první republiky jako pomník padlých 1. světové války. V době druhé světové války byl doplněn dřevěnými kříži se jmény padlých z Hradce a Širokého Brodu. Po válce byly desky s německými jmény nahrazeny textem Na počest 15. výročí osvobození ČSR sovětskou armádou, občané Širokého Brodu a letopočtem 1945-1960. Krutost válečných událostí však dokresluje i dosud zachovalý pomník na nedalekém hřbitově v Širokém Brodě, který připomíná tři padlé sourozence z rodiny Spielvogel, nebo osud posledního padlého obyvatele Hradce-Nové Vsi Maxe Karpsteina, který zahynul poslední den války v pouhých osmnácti letech.

Současné události na Ukrajině přinesly do našich domovů stín již téměř zapomenutých válečných příběhů. Události této války nevnímám černobíle, tak jako nebyla černobílá situace ani v bývalých Sudetech. Zničená infrastruktura, domovy a zmařené lidské životy jsou důsledkem každé války a proto jen doufám, že se i na Východě najde dost těch, kteří budou usilovat o záchranu jejich domovů, a že znovu zavládne mír.