Slovany provoní nádivka a zkrášlí obrázky od dětí

Co příchozí čeká? Budou moci sledovat, jak zde amatérští kuchaři soupeří o prvenství, a jak z donesených vzorků vybere porota tu letošní nejchutnější nádivku. Kromě hlavní soutěže se mohou návštěvníci těšit na stánky s rukodělnými výrobky, výstavu domácího zvířectva a ryb či na pletení pomlázek. Pro děti bude připravena ruční dílnička, projížďky na koni a soutěž o nejkrásnější donesenou kraslici. Během akce bude také možná prohlídka interiéru kapličky na návsi.

Jsem rád, že i naši nejmenší si Velikonoce užijí: 51.a 25. mateřská škola připravily společný projekt zaměřený kromě jiného na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Nese název Jak vidím velikonočního zajíčka a děti při něm budou nejen tvořit velikonoční zajíce, ale i péci medové perníky nebo hrát velikonoční pohádku. Kluci a děvčata probudí svou kreativitu, naučí se navzájem spolupracovat a užijí si velikonoční atmosféru.

Děti z mateřských škol na Slovanech také ozdobily svými obrázky billboardy, kterými přivítáme jaro, a to v rámci druhého ročníku soutěže Nejkrásnější kraslice. Celkem se porota posuzovala 120 kreseb dětí z mateřských škol, vybrala 23 nejkrásnějších, které jsme umístili na billboardy. Mám velkou radost, že se děti takto aktivně zapojily a děkuji jim za to.

Ale Velikonocemi zajímavé akce v našem obvodě nekončí. V neděli 1. května startuje v pravé poledne ve Chvojkových lomech již 12. ročník tradičního a návštěvností nejoblíbenějšího festivalu pro milovníky bigbítu a rocku Milník času. Jedná se o hudební akci, na které se potkávají a scházejí pamětníci, kteří spolu jezdívali kdysi po zábavách a neviděli se někdy i desítky let. Dnes už často přicházejí i se svými dětmi či vnoučaty. Letošním lákadlem jsou mimo jiné kapely Geronimo, Hruškowitz, Five Rivers, Blues Not Dead, Electric Therapy nebo Starý psi. Vstup je zdarma.

Na závěr bych chtěl všem popřát poklidné a radostné prožití velikonočních svátků. Ať si je užijeme s rodinou, přáteli a v dobré náladě.