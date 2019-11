Musíme stále přepisovat veřejně dostupné informace

HRADEC - NOVÁ VES (Olomoucký kraj) Každý představitel obce s určitým rozsahem administrativy počítá. To však neznamená, že rezignujeme na zlepšení situace.

Logicky nejvíce nás pálí ta administrativa, která je úplně zbytečná. A nabízí se hned několik příkladů, které nám „daroval“ náš „zaplevelený“ právní řád, a které postihují vedení každé z více než šesti tisíc obcí.



Tak například často zneužívané právo na informace, které zdarma musíme poskytovat firmám, jež poté s těmito daty obchodují.

Problémem jsou i majetkové registry, a to především pro představitele nejmenších obcí, ke kterým se mnou reprezentovaná obec Hradec-Nová Ves na Jesenicku se svými 410 obyvateli řadí. Stát si přece dle rodného čísla může všechny takové údaje dohledat sám a do registru by měly být zařazeny jen obce, které pracují s mnohem větším objemem veřejných peněz. Vždyť ruční přepisování čísel vlastněných pozemků, spolu s dalšími údaji (které jsou pro každého vlastníka nemovitostí evidovány v jednom ze státem provozovaných registrů – v Katastru nemovitostí s veřejným přístupem) do jiného státem provozovaného registru pro majetková přiznání, určitě pro žádného z kolegů nepřináší pocit užitečnosti a seberealizace, natož aby to přispělo k „Rekonstrukci státu“.

Racionálním řešením by bylo uvedené povinnosti zrušit nebo redukovat, technickým řešením bylo tyto státní evidence propojit, ať se nemusí veřejně dostupné informace přepisovat. Nešlo by také dotace na volby pro obce nahradit paušální platbou, podobně jako se například řeší příspěvek pro obce za opatrovnictví, a tím výrazně redukovat administrativu s vyúčtováním a následnými kontrolami? Zůstávám optimistou.