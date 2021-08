Spotřeba energií u nás klesla na polovinu

Chtěli jsme to ale udělat pořádně, zlepšit lidem kvalitu bydlení i vzhled obce a zároveň udělat něco pro životní prostředí. Neřešili jsme jenom obálku domu, ale také bytová jádra, nové výtahy i elektroinstalace. Všech 850 bytů v majetku městské části bylo do roku 2010 hotovo. Díky spolupráci s odborníky z neziskového sektoru i univerzit jsme se odvážili již tehdy použít 16 až 20 cm izolace i trojskla do oken.

Do roku 2015 jsme dokázali stejně kvalitně také zateplit všechny školy, školky i radnici. Postupně zefektivňujeme i ohřev teplé vody a svítidla měníme na úsporná. Budovy dnes spotřebují o 60% energie méně, než před zateplením. Významně tak ušetří nejen nájemníci, ale i rozpočet městské části. Ceny energií, zejména tepla, sice v posledních letech nerostly tak rychle, ale od roku 2000 se téměř ztrojnásobily. Jedna rodina v nízkoenergetickém domě tak šetří od 10ti do 18ti tisíc korun ročně, podle velikosti bytu. Naše důsledné a kvalitní zateplování inspirovalo i družstevníky a ostatní vlastníky bytů, takže spotřeba energií v celé městské části klesla za posledních 15 let zhruba o 50%. Nyní připravujeme projekt solární elektrárny na střeše naší největší školy a ta by měla nahradit přes 40% celoroční spotřeby elektřiny. V širším využití výroby elektřiny se slunce nám zatím brání nepříznivá legislativa, protože například nemůžeme sdílet elektřinu vyrobenou na jedné střeše mezi jednotlivými příspěvkovými organizacemi a obcí. Problém je i statika střech. Hodně si slibujeme od současné iniciativy města Brna, které bude městským částem pomáhat jak s výstavbou, financováním i provozem komunitních elektráren. Další naše opatření se týkají zeleně, snažíme se sázet víc stromů a všechny vhodné fasády, opěrné zdi, kontejnerová stání i další drobné stavby necháváme porůstat popínavkami. To nám také pomáhá zvládat letní vedra, protože zeleň významně ochlazuje své okolí. Měřili jsme teplotu osluněné holé zdi, která se rozehřeje až na 65°C a té porostlé popínavkami. Rozdíl byl téměř 30°C. Ochlazovat okolí pomáhá také jezírko s dešťovou vodou ze střech panelových domů v parku Pod Plachtami. Kromě toho, že je oblíbeným místem pro hry dětí, pomáhá také zpomalovat odtok vody při přívalových deštích do přetížené dešťové kanalizace.

Nejnovějším projektem je loni dokončená rekonstrukce bývalé výměníkové stanice na společenské komunitní centrum. Podařilo se nám tak vyřešit jeden z posledních browfiedů uprostřed sídliště, vytvořit zázemí pro společenský a kulturní život a navíc je tento objekt první pasivní obecní budovou v Brně, se zelenou střechou a podzemní nádrží na zadržování dešťové vody, kterou využíváme na zavlažování stromů.