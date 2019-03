OKŘÍŠKY (Kraj Vysočina) Myslím si, že zkušenosti všech starostů jsou velmi podobné: stále jsou mezi námi spoluobčané, pro které končí zájem o čistotu a pořádek plotem jejich pozemku a na veřejných prostranstvích se chovají jako jedno nejmenované domácí zvířátko. A tak upozorňujeme, apelujeme, uklízíme, ale jak se říká v jednom filmu: „Je to marný, je to marný, je to marný“.

Asi klasickým problémem jsou obaly od nanuků, sušenek, petky, sáčky, které především děti (ale bohužel i někteří dospělí) po rozbalení odhodí místo do odpadkového koše na zem. Škoda, že nemáme zákony jako v Singapuru, kde prý je za odhozenou žvýkačku na zem trest pětadvacet ran holí. To by u nás ale asi různí bojovníci za práva na cokoliv nerozchodili, takže musíme hledat jinou cestu. Každý rok zaměstnáváme několik lidí na veřejně prospěšné práce. Jeden vždy dvakrát až třikrát týdně projde Okříšky a všechen drobný odpad posbírá do pytle. A stále má co dělat.



Samozřejmě se snažíme i o prevenci, postupně zvyšujeme počty odpadkových košů (které nám vandalové čas od času ničí) a kontejnerových stání na tříděný odpad. Protože na nich máme i kontejnery na bioodpad, napadla nás myšlenka, jak zvýšit komfort pejskařům, aby nenechávali produkty svých miláčků na chodnících nebo v trávě. Pořídili jsme sáčky na psí exkrementy z biodegradabilního plastu, takže je mohou odložit do kontejnerů a v komunitní kompostárně se potom rozloží včetně obsahu.

Nezapomínáme ani na okolí městyse a každoročně při příležitosti Dne Země uklízíme příkopy u příjezdových silnic. I tam se najdou opravdu nečekané poklady: anténa, záchodová mísa, celé zadní sklo z automobilu... Vedle toho samozřejmě spousta petek, papíru, kelímků, dětských plenek apod. V Okříškách jsme s úklidem příkopů začali mnohem dříve, než vznikly akce jako Čistá Vysočina nebo Uklidíme Česko, poprvé jsme takto odlehčili přírodě již v roce 2006. Odpadky tehdy sbírali členové zastupitelstva, naplnili jsme 18 pytlů! Jenže za pár dní na nás přišlo podání do přestupkové komise, že jsme ten odpad netřídili! A co na tom bylo nejparadoxnější, od místního zástupce strany zelených, který se sám do úklidové akce nezapojil. Přestupková komise naštěstí použila zdravý rozum a přestupek neshledala, ovšem v praxi jsme si tak ověřili pravdivost přísloví, že každý dobrý skutek bývá po zásluze potrestán. Ale neodradilo nás to, uklízíme každý rok, přidávají se k nám i členové spolků a další občané a snad je to na okolí Okříšek vidět.