Myslíme na naše seniory

SLEZSKÁ OSTRAVA (Moravskoslezský kraj) Jednoznačně největší akcí roku 2020 bude v našem městském obvodě rekonstrukce někdejší školy v Antošovicích, kterou nadstavbou a přístavbou za 70 milionů korun transformujeme na domov pro seniory.

V tom by mělo vzniknout 32 lůžek, včetně 16 lůžek se zvláštním režimem pro osoby trpící chronickým duševním onemocněním, Alzheimerovou chorobou nebo stařeckou demencí. Na projekt přispívá 41 miliony korun také Ministerstvo práce a sociálních věcí. Alespoň částečně snad projekt uleví velkému množství žadatelů o umístění v tomto typu sociální služby.

Velké investice poputují i do bytového fondu. Obvod v tuto chvíli spravuje celkem 1168 bytů. Z toho je však 161 bytů prázdných. Může za to jednak nevýhodná poloha některých bytů, ale zejména jejich špatný technický stav. Přestože každoročně do oprav a údržby bytových domů vkládáme téměř 20 milionů korun, hodláme částku nadále navyšovat. Další prostředky směřují na komplexní rekonstrukce bytových domů. V tomto roce se chystáme začít s rekonstrukcemi na sídlišti Mírová osada, kde vlastníme 51 bytových domů z první poloviny minulého století. Ve většině z nich se ještě topí starými plynovými topidly. Rekonstrukce všech bytových domů v této lokalitě si dle našich odhadů vyžádá nejméně 130 milionů korun. Je škoda, že v uplynulých desetiletích naši předchůdci nevěnovali vlastnímu majetku větší pozornost a my jsme ho tak podědili poněkud zanedbaný.

Letos chceme začít i s první etapou regenerace Kamence, našeho vůbec nejmladšího sídliště. Bude zcela revitalizována zdejší zeleň, opraveny chodníky a parkoviště, vybudován agility park pro pejskaře, instalován nový mobiliář nebo umístěn nový semafor na dnes nebezpečný přechod přes čtyřproudou silnici. Nové chodníčky by pak na sídlišti měli kopírovat vychozené pěšinky, aby jejich umístění opravdu odpovídalo potřebám místních. Všechny tři etapy regenerace sídliště si v následujících několika letech vyžádají okolo 50 milionů korun a při jejich realizaci počítáme i s využitím dotací ze Státního fondu rozvoje bydlení.

Již minulé vedení Slezské Ostravy začalo s většími investicemi do škol. A v tomto trendu pokračujeme. Do všech tříd základních škol letos instalujeme systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. Rekuperace přinesou nejen úsporu při vytápění škol, kdy již nebude nutné větrat, ale především vzduch s nižším obsahem oxidu uhličitého. Za rekuperace celkem vydáme přes 18 milionů korun, přičemž dotace zOperačního programu Životní prostředí pokryje 70 % nákladů. Na školách zároveň vylepšujeme vybavení učeben. V tomto roce budou za více než 11 milionů zcela nově vybudovány tři univerzální přírodovědné učebny, mj. pro výuku fyziky a chemie. Na mateřských školách pak připravujeme třeba novou školní zahradu u mateřské školy Požární. Snažíme se však investovat i tam, kde to není úplně vidět a nepřinese nám to významné politické body. Jedná se například o výměnu rozvodů. Letos tak na základní škole Pěší vyměníme elektroinstalaci za více než 12 milionů korun.

Celkově máme rozpracováno více než 50 investičních projektů v různé fázi připravenosti. Najednou je nelze ani vyjmenovat, natož detailněji popsat. Jsem opravdu rád, že i občané našeho obvodu si všímají toho, že se skutečně něco děje, projekty se připravují aněkde se již začíná stavět. A vnímají to velmi pozitivně. Tak to má být. Protože obecní investice jsou základním kritériem, podle kterého lidé vnímají, jak se jim v dané obci žije a tráví volný čas. Především však ovlivňují to, zda lidé (a zejména mladí) v obci chtějí zůstat, což je pro náš region nejdůležitější.