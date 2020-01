V letošním roce začneme s modernizací vodovodní soustavy

Náchod Začátek nového roku přinesl dobré zprávy nejen pro Náchodsko, když vláda schválila nový dotační program ministerstva zemědělství, díky kterému začne rozsáhlá rekonstrukce vodárenské infrastruktury. Již v letošním roce začneme u nás ve východních Čechách, ale postupná modernizace vodárenské soustavy by se v následujících letech měla týkat i dalších oblastí naší republiky.

Smyslem tohoto zásadního projektu je nejen rekonstrukce páteřních vodovodů, které jsou na řadě míst už na hranici životnosti, ale také boj proti suchu pomocí propojování vodovodních soustav. Díky tomu bude možné distribuovat pitnou vodu tam, kde jí bude momentální nedostatek právě kvůli suchu nebo třeba také havárii.

Pracuji na tomto zásadním projektu společně s dalšími starosty a ministrem zemědělství Tomanem a jsem rád, že přecházíme od slov k činům. Dlouhé měsíce náročné práce a příprav konečně začínají dostávat reálné obrysy. Prvních sedm investičních akcí v celkové hodnotě zhruba 700 milionů korun je již připraveno a měly by být dokončeny v následujících dvou letech. Chceme začít přivaděčem vody v úseku od Teplic nad Metují až za Náchod směrem na Nové Město nad Metují, kde je potrubí ve velmi špatném stavu. Celkové náklady na postupnou modernizaci naší vodárenské soustavy ve východních Čechách by se měly pohybovat okolo 2,5 miliard korun. Neztrácíme čas a pouštíme se do plánování realizace dalších projektů. Nejstarší části potrubí jsou staré téměř 50 let a je tedy potřeba s rekonstrukcemi začít co nejdříve, abychom nadále mohli zajišťovat dostatek pitné vody pro více než půl milionu lidí v našem regionu.

Samozřejmě ale sucho nebo zastarávající vodárenská soustava netrápí jen východní Čechy, proto budeme usilovat o to, aby následovaly další projekty v dalších regionech. To je i cílem Asociace vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury, jejíž založení jsem již před dvěma lety spoluinicioval. Ta si klade za cíl sumarizovat a definovat klíčové potřeby a projekty, které budou v souladu s vládní Koncepcí ochrany před následky sucha pro území ČR. Protože právě stát by měl prostřednictvím ministerstva zemědělství a jeho dotačního programu při obnově hrát klíčovou roli. Opatření jsou totiž velmi nákladná a ne vždy je jejich realizace v zájmu všech vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury. Mnohdy totiž budou fungovat jako záložní, tedy pouze pro kritické situace či pro některá období v roce, jejich údržbu a obnovu však bude nutné zajišťovat stále. Společným cílem ale je, aby všichni měli vždy přístup k pitné vodě nehledě na období sucha nebo nečekané havárie.