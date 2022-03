Mnohé příběhy vhánějí slzy do očí

Jsem si vědom, jak je důležité v takové situaci podat pomocnou ruku, nebýt lhostejný a konat. Mám proto velkou radost, že i v těchto smutných chvílích vidím kolem sebe mnoho lidí, kteří mají srdce na správném místě a vlnu válečných uprchlíků pomáhají dobře zvládat.

V úterý 1. března bylo svoláno mimořádné jednání zastupitelstva našeho městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, na kterém jsme odhlasovali humanitární pomoc Ukrajině ve výši 500 tisíc korun. Jako první jsme zakoupili čtyři defibrilátory v hodnotě 100 000 korun. Přístroje byly předány na Ukrajině již 7. března. V další várce zaslané pomoci budou vysílačky. Nyní jsme připraveni řešit konkrétní potřeby, jako jsou trvanlivé potraviny, dětské pleny, spacáky a podobně.

Na Slovanech byla v městské sportovní hale Lokomotiva zřízena stovka provizorních lůžek pro uprchlíky, než se pro ně najde ubytování trvalejší. Je to tedy taková přestupní stanice. V hale jsou lehátka se spacáky, základní jídlo a pití, hygienické potřeby, mají zde k dispozici sprchy, toalety. Provoz zajišťují dobrovolní hasiči z Koterova a Hradiště, kteří pomoc koordinují. Komunikují také s Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině, které je v budově bývalého Prioru poblíž hlavního nádraží, odkud se uprchlíci do haly dostávají.

Tito lidé, kteří často přišli o své blízké a veškerý svůj majetek, jsou velmi vděční za naši pomoc. Přicházejí lidé, kteří zažili bombardování nebo jiné hrůzy a vyprávějí příběhy, které vhánějí slzy do očí, a které byste ve 21. století již nečekaly. Jedna starší paní z Kyjeva například vzpomínala, jak se všude střílelo, padaly bomby a chtěli se dostat pryč. Ale nebylo to možné, na nádraží byly tisíce prchajících: lidé se tlačili v budovách nádraží, na přeplněných peronech, všude. A všichni chtěli odjet. Ale do vlaků se vždy dostal jen zlomek. Paní se nakonec až po několika dnech dostala humanitárním vlakem do Plzně, kde byla vděčná za teplo, pití a jídlo.

Příchozí mají někdy věci jen v několika sáčcích, protože narychlo vzali jen to, co stihli pobrat. Často šli pěšky třeba 60 kilometrů, a to i velmi staří lidé. Toto si kritici pomoci Ukrajině, kteří svá ostrá slova píší z tepla domova a bezpečí, ani nedokážou představit. Samozřejmě i zde se někdy najdou lidé, kteří jsou problémovější – jednu skupinu šesti matek s dětmi jsme museli od ostatních oddělit, neboť dělaly problémy již ve vlaku. Ale mám i veselou historku s hluchoněmými Ukrajinci, kteří také byli u nás v hale na Slovanech ubytováni. Hasiči jim nerozuměli, co si přejí a museli sehnat dva tlumočníky, protože znaková řeč na Ukrajině je jiná. Ukázalo se nakonec, že chtěli míč - když už byli v tělocvičně...

Operativně jsme začali také umisťovat přicházející ukrajinské děti do mateřských škol, na což zatím naše kapacita stačí. Ukrajinští rodiče – většinou tedy jen maminky, protože tatínkové bojují na frontě – nemusí v prvních třech měsících děti do zařízení posílat, ale mají tuto možnost. Děti si mohou postupně zvykat a maminky k tomu mohou využít tři adaptační skupiny, které jsou v Plzni k dispozici. Děti od tří do čtrnácti let tam přes den pohlídají a začnou je učit českému jazyku.

Chtěl bych všem lidem, kteří Ukrajině a jejím uprchlíkům pomáhají jakoukoliv formou, velmi poděkovat. Tradičně velký kus skvělé práce odvádějí naši dobrovolní i profesionální hasiči z Koterova a Hradiště. Velmi si toho vážím. Je důležité si pomáhat v krizových okamžicích. Nikdy nevíme, kdy se my sami octneme na druhé straně a budeme potřebovat cizí pomoci. Proto pokud můžeme, pomáhejme. Má to smysl.