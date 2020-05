Rada pro trvalý svazek? Vyjeďte na okružní cestu

PLZEŇ – SLOVANY Jeden z největších klasiků světové literatury Wiliam Shakespeare má na svém kontě kromě svého rozsáhlého díla i citát: Dobře se oběsit vylučuje možnost se špatně oženit. Pravdivost těchto slov je sice nezpochybnitelná ale myslím, že snoubenci čtou v čase před svatebním aktem spíše jiné autory. Čtou-li tou dobou vůbec.

Jako starosta Slovan, obvodu statutárního města Plzně jsem oprávněn oddávat pouze, pokud má alespoň jeden ze snoubenců v obvodu trvalý pobyt. Pokud ne, mohu tak činit jen na základě zmocnění rady města. Toto omezení mně na rozdíl od mnoha jiných příliš nevadí. Považuji tento právní akt za opravdu hodně osobní, a proto jsem svoji pravomoc oddávat použil za uplynulých více než 20 let ani ne, co bych se na prstech obou rukou dopočítal. Nemohl bych oddávat někoho, ke komu nemám osobní vztah a k tomu ještě třeba za použití univerzálního textu z „Manuálu“. Všichni oddaní byli proto moji přátelé, nebo jejich potomci.

I tak se zajímavosti najdou. Oddávání na zahradě rodinného domu je dnes již téměř standardem ale příjezd svatebčanů na louku na přívěsu, taženém traktorem již tak často k vidění asi není. Jeden z párů si dokonce řekl „ano“ na střeše naší radnice. Dvojnásobně odvážný krok.

Než k takovému kroku jakákoliv dvojice přistoupí, měla by všechny souvislosti s ním důkladně zvážit. Podle studie, kterou prováděli před několika lety profesoři ekonomie Andrew Francis-Tan a Hugo M Mialon existuje například vztah mezi investovanými prostředky a délkou trvání manželství. Konkrétně, čím dražší dostane žena zásnubní prsten, tím větší je riziko rozchodu páru. Naopak vyšší stabilitu svazku zaznamenali odborníci u párů, které věnovaly finance na svatební cestu. Moje rada tedy zní: jezděte na dlouhé svatební cesty. V současné době po ČR (nemusí to být do Jiljí) a cesty mohou být i okružní. Pomůžete tím nejen dlouhověkosti vašeho svazku ale i ekonomice naší vlasti. Držím vám palce.