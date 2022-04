Plánované stavby zlepší život na Slovanech

U nás se začne od křižovatky na Rokycanské po levém břehu Úslavy, část trasy bude vedena v tunelu. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR a vlastní realizace by měla proběhnout v letech 2029 – 2033, přičemž odhadované náklady činí dvě miliardy korun bez DPH.

Velké stavební úpravy nás čekají také v okolí plaveckého bazénu na Slovanech: všichni motoristé, kteří využívají služeb těchto sportovišť, jistě přivítají plánovanou výstavbu parkovacího domu v těsném sousedství plaveckého bazénu na místě stávajícího parkoviště. Půjde o polozapuštěný čtyřpodlažní parkovací objekt s rampami s kapacitou cca 170 parkovacích stání. Střecha bude využita pro sportovní účely. Náklady této stavby se odhadují na 115 milionů korun bez DPH.

Modernzace se v dohledné době dočká i vstupní část do městské sportovní haly

TJ Lokomotiva. Ke zlepšení současného stavu také přispějí i připravované stavební úpravy přilehlých úseků Úslavské a Habrmannovy ulice.

Další velkou akcí je rekonstrukce Jiráskova náměstí – ta byla již plánována na rok 2002. Bohužel vše zhatila povodeň, veškeré finance byly použity na odstranění škod. V pozdějších letech proběhla např. architektonická soutěž, byly řešeny mnohé námitky, bylo vydáno územní rozhodnutí. Architekti k projektu přistupují inovativně, ale zároveň citlivě a s úctou k tradičním plzeňským materiálům. Pokud se podaří dodržet harmonogram a povede se vybrat dodavatele, mohla by stavba začít ve druhém čtvrtletí 2023 a trvat by měla do konce roku 2025.

V plánu je kompletní výměna kanalizační a vodovodní sítě, obnova klášterní zahrady, celého předpolí kláštera s parkem a přilehlých ulic.

Od počátku budování Škoda sport parku v roce 1998 se neustále snažíme doplňovat a zlepšovat kvalitu sportovišť v tomto areálu. Dlouhodobě se zde připravuje výstavba dvou přírodních jezírek. Prozatím zde bude letos v červnu vystavěno hřiště na discgolf (kombinace golfu a hry s frisbee). Výstavba bude stát 325 tisíc korun.

Náš městský obvod také průběžně provádí rekonstrukce. V projektové přípravě je nyní vnitroblok Nepomucká - U Školky - Chválenická - U Pumpy.

Věřím, že všechny tyto plánované úpravy a stavby zlepší občanům život na Slovanech.