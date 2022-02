Hledáme kompromisy a solíme s rozumem

Samozřejmě není možné veškeré závady ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací odstranit zcela, ale pouze je zmírnit. Navíc, logicky, problémy nelze odstranit ihned a na celém území naší městské části. Proto máme připravený Operační plán zimní údržby, který zohledňuje priority vyplývající z rozdílné důležitosti místních komunikací i z našich technických možností.

V tomto zimním období se zatím zajišťovala zimní údržba v řádu několika dnů (v prosinci

a lednu), kdy probíhala na cca 350 tisících metrech čtverečníchchodníků a místních komunikací třetí třídy. Vynaložili jsme na ni zatím sedm set tisíc korun.

Škodí i pomáhá

V našem městském obvodu se snažíme, aby použití chemické soli bylo co možná nejšetrnější k přírodě, protože její přílišné použití mění vlastnosti půdy, stromy a keře pak nemohou přijímat vodu a důležité živiny. Sůl škodí nejen rostlinám, ale i zvířatům: své by mohli vyprávět pejskaři o dopadech solení na psí tlapky.

A nemohu zapomínat ani na to, že voda, která vznikne působením rozmrazovací soli

na námrazu, pak odteče do kanalizace a dostane se až do řeky, kde opět může poškozovat život. Pro posyp proto přednostně využíváme buď kamennou drť nebo písek a až v případě kalamitní situace nastupuje chemická sůl. A to i proto, že jsem si plně vědom, že při náledí hrozí vysoké riziko úrazů a zranění- pro seniory často fatální, které použití soli značně snižuje. Proto je to pro nás vždy velkým oříškem, jak se solí nakládat: vždy se snažíme nalézt kompromis a používat sůl s rozumem.