Desítka nemá jen jednu chuť

Pestrost Prahy 10 zaznamenáte hned a překvapí vás i tam, kde byste ji asi nečekali. Tak například v okolí Krymské najdete kousek od sebe tři pekárny: jedna je italská, druhá francouzská, třetí česká. Samotná Krymská ulice je osázená množstvím barů, hospůdek a originálních kavárniček.

Až vás omrzí sezení na kávě nebo drinku, můžete si jít zasportovat na Gutovku. V areálu najdete kurty na plážový volejbal, lanové centrum, skatepark, velkou venkovní lezeckou stěnu i vodní svět. Rozsáhlý komplex vodních prvků se na vás těší také v Malešickém parku, který je rovněž vhodný ke sportovnímu vyžití. A taky kulturnímu, 5. srpna vás zvu letní kino a kultovní film Forrest Gump.

Také architekturou se u nás můžete kochat! Zrekonstruovaná Moskevská ulice mimo jiné slouží jako spojnice při vycházce po kostelech – od svatého Mikuláše, přes Husův sbor až k svatému Václavovi. Žil u nás Jan Kotěra, otec moderní české architektury, a my můžeme na Desítce obdivovat hned několik jeho děl v čele s Trmalovou vilou. Od 2. do 8. srpna se do ní můžete podívat v rámci festivalu Open House Praha. V rámci programu se současně otevře Husův sbor ve Vršovicích, Šalounova vila, Vzlet a evangelický kostel ve Strašnicích.

Nesmím zapomenout ani na naučné stezky, které máme ve všech našich čtvrtích. A za jejich vznikem stáli i naši aktivní občané. Třeba Stezka svatého Josefa je projektem organizace Naše Malešice. Ta byla za svou činnost vloni dokonce oceněna; na konferenci Národní sítě zdravých měst fungovala jako příklad dobré praxe pro celou republiku. Skvěle fungující dobrovolnická aktivita obyvatel!

Na relaxaci doporučuji toulky podél Botiče. Už nyní tam lze vymyslet procházky na každý den, ale my pracujeme na tom, aby bylo celé bezprostřední okolí potoka snadno dostupné pěšky i na kole, a stalo se přirozenou oázou odpočinku. Vydechnout můžete také u bazénu na Slavii, jenž byl vybudovaný už v 70. letech minulého století, a je tak nedílnou součástí naší historie.

Napište mi, kde se vám na Desítce líbilo a kde naopak vidíte rezervy. Anebo vyplňte pocitovou mapu, prostřednictvím níž hlavní město zjišťuje, jak se obyvatelé cítí na jednotlivých místech Prahy. Údaje nám umožní veřejný prostor dál zlepšovat. Podle vás a pro vás.