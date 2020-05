PRAHA 10 Téměř denně nás lidé na sociálních sítích a přes aplikaci zmapujto.cz. informují, kde je nebezpečná díra v silnici či kde by se hodila výměna dlažby v chodníku. Většinu komunikací nevlastníme ani nespravujeme, přesto se zabýváme každým námětem. Co můžeme, opravíme, co nemůžeme, předáme kolegům z Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK). A zároveň vyvíjíme maximální úsilí, aby všechny opravy probíhaly v souladu s charakterem konkrétních míst.

Vycházíme totiž ze strategie podoby a uspořádání veřejných ploch, kterou spoluvytváříme společně s občany. Máme ji aktuálně zpracovanou už skoro pro celé území Desítky, letos nás čekají ještě Skalka a Malešice. V praxi to tedy vypadá tak, že TSK rekonstruuje, a my s nimi někdy „smlouváme“: Opravdu je tady nutný beton? Není možné tam rozšířit zelenou plochu?

Občané si všímají i nepořádku v ulicích. Kolegové pak na místo okamžitě přijedou a dají ho opět do vzorného stavu. Taková hlášení jsou pro nás důležitá – vždyť někdy stačí pár neohleduplných lidí a po pár hodinách náš úklid jako by nebyl. To mě pak občas přepadne myšlenka na Dona Quijota a jeho boj s větrnými mlýny. Mnohem častěji však mám radost z věcí, které se ve veřejném prostoru daří. A protože jeho čistota a kvalita je společnou vizitkou nás všech, přinášíme sousedům často konkrétní rady. Vědí od nás, jak fungují kompostéry nebo sběrné dvory, a proč je dobré je využívat. Pravidelně je edukujeme prostřednictvím speciálních, graficky zpracovávaných Desater. Jedno jsme věnovali i třídění odpadu, a počet podnětů na nepořádek u kontejnerů klesá. Ano, má to cenu. Nebojujeme s větrnými mlýny. RENATA CHMELOVÁ, starostka Prahy 10, VLASTA