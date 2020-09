Léto pomalu končí, jízda začíná!

PRAHA 10 Kalendářně sice ještě trvá, pro mě léto ale představují hlavně prázdniny – červenec a srpen. Jaké bylo? Když budu parafrázovat známou komedii ze 70. let, bylo to léto s COVIDem. Po skončení nouzového stavu jsme se snažili nastartovat komunitní život v naší městské části. Podporovali jsme hlavně menší akce a nabírali síly na poslední třetinu roku. V ní to totiž na Desítce bude opravdu jízda!

Ale pěkně popořádku. V jarních měsících jsme měli všichni spoustu „covidových“ starostí. Sportovní, kulturní a další spolky a organizace nám velmi výrazně pomohly v předávání informací a ochranných prostředků veřejnosti. Na plánování a vymýšlení vlastních akcí bylo pramálo času. I proto jsme posunuli termín soutěže „Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10“, v rámci níž jim (a přímo fyzickým osobám) přispíváme právě na veřejné aktivity. Osobně se už těším třeba na Zahradu ve městě IX – na tradiční jarmark do Jabloňové ulice zamířím 12. září. Stejný den musím stihnout ještě náš sportovní veletrh Desítka na Desítce. O týden dřív budu na naší Barče, tedy v našem Kulturním domě Barikádníků, na dětském dnu. 19. září pak na celorepublikových sousedských slavnostech Zažít město jinak. Další sobotu potom… Ale dost toho výčtu, zkrátka ani jeden víkend v září nemám volný. Ovšem nestěžuju si, je to tak dobře! Na komunitní akce jsem moc ráda chodila vždycky, teď si je užívám jako starostka. S novou odpovědností – a stejnou vášní. Jsem už taková, že se raději dívám dopředu než zpátky, proto je tento příspěvek víc o končícím létě a nástupu podzimu, než o těch zpočátku zmíněných prázdninách. Ale samozřejmě ani v jejich průběhu u nás nebyla nuda. Fungovalo letní kino, občerstvení v Malešickém parku zajišťoval (a ještě stále zajišťuje) sociální podnik Bistro na kolečkách, na stejném místě se konal Malešičák, již tradiční festival. A ano, stihla jsem také dovolenou, při které jsem se s rodinou toulala po krásných místech naší české země. A teď k té zpočátku zmíněné jízdě. Bude to hromadné „cestování“, se všemi občany, kteří mají zájem o dění v naší městské části. Ke konci září se napříč Desítkou rozjede Strategie Tour. Při ní budeme sousedy seznamovat s desetiletým plánem rozvoje Prahy 10, na němž se oni sami výraznou měrou podíleli. Dozvědí se spoustu informací o projektech, jež budeme rozjíždět a plánujeme do budoucna. Za týden a pár dní pak spustíme ještě jednu velkou kampaň kousek od radnice. Tu ale zatím ponechám pod rouškou tajemství. Ostatně tajemné věci mají vždy specifické kouzlo… RENATA CHMELOVÁ, starostka Prahy 10, VLASTA