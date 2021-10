Svou zastávku už má i Zahradní Město

Nádraží Praha – Zahradní Město se otevřelo po více než tříleté rekonstrukci sedmikilometrového úseku trati mezi hlavním nádražím a Hostivaří. Naše obslužnost osobními a spěšnými vlaky se tak významně navýšila už koncem září. A od prosince zde budou nově zastavovat i rychlíky na trase Praha – Tábor – České Budějovice.

Pro prakticky smýšlející cestovatele ještě doplňuji, že u stavby jsme prosadili menší parkoviště v režimu bezplatného P+R s kapacitou 68 parkovacích stání. Vše je součástí zbrusu nového terminálu MHD s přestupem na tramvaj i autobusy. Zbývá doladit všechny návaznosti na ostatní komunikace.

Na rozdíl od Zahradního Města, stanice Praha – Vršovice patří mezi železniční stálice, ostatně v provozu je už od roku 1880. Léta se na jejím stavu logicky začala podepisovat, a tak dochází k postupné opravě. Během let 2007 a 2008 prošla nádražní budova rekonstrukcí, při níž byla odstraněna přístavba ze 70. let 20. století. Po desetiletí se modernizace dočkala také nástupiště, vzniklo i zbrusu nové čtvrté k podpoře příměstských vlaků a propojení na Prahu 4 do Nuslí.

Od loňska je pak součástí vršovické trati i nádražní zastávka Praha-Eden, jež byla otevřena v prosinci. Správa železnic tady testuje nový typ dlaždicového povrchu i zastřešení nástupišť ve tvaru vlaštovky. Podchod nyní dodělává investor.

A co se u nás plánuje do budoucna? Podílíme se na projektování vlakové zastávky na Depu Hostivař. Ta má vhodně doplnit metro, navíc se tady plánuje ještě vybudování smyčky tramvaje a parkovacího domu. Ambiciózní, ale naprosto reálná vizi, jak výrazně zlepšit naši dopravní vybavenost.

Obrovským projektem, u jehož zrodu jsme stáli, je tzv. drážní promenáda. V tomto případě se ovšem nejedná o posílení vlakové dopravy, ale naopak využití bývalých kolejí k jinému účelu. Část železniční tratě z Prahy do Benešova a Českých Budějovic se promění ve čtyři kilometry dlouhý pás rozdělený do pruhů pro cyklisty, bruslaře, běžce nebo chodce obklopený velkým liniovým parkem.

Hotový by měl být za necelé čtyři roky a louky či trávníky se vhodně přidají k částem kolejiště, návěstidlům, pražcům, historickému kamennému podchodu nebo nýtovanému mostu. Železniční genius loci tak zůstane, a zároveň vznikne zelené propojení Hostivaře, Strašnic a Vršovic s vnitřní Prahou.

Jako starostka a propagátorka udržitelných řešení také vítám, že na severu naší městské části se chystá využití kolejové dopravy při přeměně v prostoru Nákladového nádraží Žižkov nebo městského okruhu.

Železnice je u nás zkrátka symbolem nostalgie i chytrých řešení pro budoucí generace.