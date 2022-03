Máme bezva ženu na finance

Názor

Dlouhodobým faktem je, že mužů v politice pracuje výrazně více než žen. V Praze 10 tvoříme výjimku. Naši devítičlennou radu, která schvaluje řadu důležitých rozhodnutí městské části, tvoří hned čtyři ženy. Každá jsme jiná a nerada zobecňuji. Proto jsem se rozhodla, že vám popíšu moji nejmilejší kolegyni a nejbližší spolupracovnici – a třeba tím odpovím i na otázku, co my, zástupkyně něžného pohlaví, můžeme vnést do politiky.