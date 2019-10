Do oslav se zapojí i naši školáci

PRAHA 10 Letošní výročí Dne vzniku samostatného Československa si naše městská část připomene položením věnců na různých památných místech spjatých s touto dějinnou událostí napříč Prahou 10.

Kde všude se budou oslavy konat? Například u vloni (na počest 100. výročí vzniku republiky) znovuvysazené Záběhlické lípy svobody, u památníku padlých v 1. a 2. světové válce na hřbitově na Zahradním Městě. Dále pak u památníku legionářů u metra Strašnická (v areálu tzv. Staré strašnické školy), památníku obětí 1. světové války u malešické tvrze či u sokoloven ve Strašnicích a Vršovicích. Letos se těchto menších piet osobně zúčastní i jednotliví členové rady městské části Praha 10, včetně mě samotné.



Jsem totiž přesvědčena, že významné dny naší minulosti bychom si měli neustále připomínat. A zároveň neopomínat ani tragické události a odvážné občany, kteří při nich, bohužel, přišli o život. Například 8. říjen je od letoška Památným dnem sokolstva. V noci na 8. října 1941 totiž bylo zatčeno devět stovek sokolských funkcionářů, následovaly deportace do koncentračních táborů a nedobrovolná úmrtí. Na tyto osudem postižené lidi jsem zavzpomínala při pietním aktu před vršovickou sokolovnou.

Zajímavé akce pro naše občany letos soustředíme spíše na 17. listopad, kdy uplynu 30 let od této významné události českých a československých dějin. Svůj program například v polovině listopadu výrazně uzpůsobuje vršovické divadlo MANA, ve Strašnickém divadle proběhne 14. listopadu premiéra představení ZŠ Eden s názvem Mozaika Sametu. V Kulturním domě Barikádníků se pak bude o den později konat Festival Svobody, do něhož se zapojují žáci devátých ročníků ZŠ Brigádníků s příběhy rodin, učitelů a pamětníků. Osmáci si zase připraví divadelní scénku připomínající průvod studentů 17. listopadu. Mám opravdu radost z toho, že do vzpomínkových akcí se aktivně zapojují i žáci našich škol. Mají tak skvělou možnost dozvědět se o klíčových událostech historie naší země i mimo hodiny dějepisu.