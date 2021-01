Budeme mít otevřenou radnici pro 21. století

PRAHA 10 Naše radnice byla postavena v 70. letech minulého století. Od té doby se nijak zvlášť nemodernizovala, jen se opravovalo to, co opravu už nutně potřebovalo. Stále horší stav budovy za zenitem byl léta odkládaným problémem. My ji však kompletně zrekonstruujeme. Akce začne již letos a v roce 2024 bude ve Vršovicích stát moderní pracoviště pro úředníky a otevřený úřad pro občany!

Už naši předchůdci vypsali výběrové řízení na firmu, která zpracuje projekt celé rekonstrukce. Navázali jsme na ně, společnost vybrali a projekt už máme na stole. Teď se připravujeme na stěhování do dočasných náhradních prostor, které bude postupně probíhat v druhé polovině roku. A bude to pořádně velká logistická operace – vždyť náš úřad má 390 zaměstnanců, kteří pracují pro více než 110 tisíc občanů. Samotná rekonstrukce odstartuje na přelomu tohoto a příštího roku a v druhé polovině roku 2024 se začneme vracet zpátky. Na stejnou adresu, a přece na úplně jiné pracoviště! Ze současné brutalistické budovy zbude jen nosná konstrukce, vše ostatní bude zbrusu nové. Odstraníme azbest, moderní materiály zásadně zlepší tepelné vlastnosti objektu. Naši pracovníci, ani klienti tak nebudou muset trpět – zejména v létě při třicetistupňových vedrech. Vnitřní prostory budou příjemné, vzdušné, dostatečně prostorné. Pomocí venkovního širokého schodiště odstraníme současnou bariéru směrem z hlavní Vršovické ulice. A radnice se tak stane mnohem otevřenějším místem. Nejen díky zjednodušenému přístupu z tramvajové zastávky, ale celým svým pojetím. Naším cílem totiž je, aby lidé chodili na Vlastu (tak se budově, i celému přilehlému sídlišti říká) nejen proto, že si potřebují vyřídit „nutné administrativní zlo“, ale protože chtějí. Tomu také odpovídá celý koncept nové radnice na starém dobrém místě. Nebude v ní chybět vstupní hala s recepcí, terasa s možností posedět u kávy se sousedy. Ani multifunkční sál pro pořádání nejrůznějších akcí a setkání, který nám momentálně zoufale chybí. Veřejný prostor před budovou bude pokryt zelení a osázený lavičkami. A bezprostřední okolí úřadu? Ani na něj nezapomínáme. Ještě letos na jaře na něj vyhlásíme veřejnou soutěž. Už se těším na návrhy architektů a urbanistů, jak zachovat genius loci území, a zároveň místo výrazně zmodernizovat a otevřít. Říkáme mu Nový Eden. A já se na něj moc těším. Renata Chmelová, starostka Prahy 10, sdružení VLASTA