Co ví každý hodinář

Tradice samozřejmě říká, že žena se lépe vciťuje, zatímco muž snadněji velí. Dnes, při náporu uprchlíků z Ukrajiny, je zapotřebí obou těchto vlastností. Přesto mám pocit, že ti, kteří lépe zvládají jejich ubytovávání, hašení potřeb a uklidňování, jsou ženy. U nás v Praze 22 třeba skvělé úřednice ze sociálního odboru.

Jestliže se před ubytovacím střediskem zastaví auto s věcmi, je mnohem pravděpodobnější, že jako první půjde rázným krokem žena se seznamem v ruce a teprve za ní muž, vlekoucí těžké krabice. Nikoho z nás to nepřekvapuje a ani ženy ani muži na tom neshledávají nic zvláštního. Tak to prostě je, oběma pohlavím to vyhovuje, zkrátka dělba práce.

Také děti jsou mnohem klidnější, když se jich ujme žena než muž. Bylo by hloupostí pokoušet se tuhle geneticky zakódovanou roli měnit, stejně jako nechávat ženy, aby tahaly těžké věci, když totéž mohou udělat rychleji a s méně vydanou energií muži.

Máme prý ve světě kolem 62 pohlaví. U nás v zastupitelstvu jsem zaznamenal (alespoň co vím) jen dvě - pět žen a dvacet mužů. Není to něco, co by mě naplňovalo pýchou, ale na druhou stranu si říkám, že snaha, aby byl poměr vyrovnaný (nebo aby byl každý radní jiného pohlaví) je zbytečná ideologická maxima. Zastánkyně rovných příležitostí se mnou patrně nebudou souhlasit, myslím si ale, že nižší procento žen v politice není dáno tím, že by politika byla více mužská nebo že by se v ní muži více či lépe prosazovali. Stejně tak to totiž může být dáno tím, že jsou ženy chytřejší než my muži. Jsou mnohem senzibilnější, sociálně vnímavější, a proto snáze dopředu odhadnou, že mají na víc než se věčně s někým dohadovat, něco zajišťovat a vůbec ztrácet čas hloupostmi. A tak raději dělají něco jiného, užitečnějšího a nechávají nás, muže, ať se v tom rácháme sami.

V městské radě jsme nyní samí muži, ale na úřadě máme v řadách vedoucích odborů převážně ženy. Genderové počty se tedy na naší radnici vyrovnávají, a tak by to ideálně i mělo být.

Je v podstatě lhostejné, zda v čele obce stojí muž nebo žena. Dobře fungující úřad je jako hodinový stroj, v němž malá kolečka nemohou fungovat bez těch velkých a všechny vzájemně spolupracují. Hodinový stroj nemůže být sestaven jen z těch nebo oněch. A to je vlastně na té spolupráci nejkrásnější.