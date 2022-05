Do škol jsme integrovali přes čtyři stovky dětí

Do poloviny května se povedlo integrovat 390 ukrajinských dětí, 60 do mateřinek. To je nebývale vysoké číslo ve srovnání s ostatními městskými částmi, troufnu si říci, že jedno z nejvyšších.

Také jsme vyhlásili sbírku Praha 5 pomáhá dětem z Ukrajiny. Je úspěšná, máme na kontě téměř sto tisíc korun a již nyní z těchto peněz přispíváme především na školy v přírodě, kroužky a na obědy. Peníze slouží také na podporu překladatelek z ukrajinštiny do češtiny a naopak.

Co je velmi důležité, že integrace ukrajinských dětí probíhá skutečně bez problémů. Noví žáci jsou přijímáni do kolektivů a nemám žádné zprávy od ředitelů škol, že by vznikaly nějaké třecí plochy mezi dětmi. Samozřejmě není zdaleka vyhráno. Na některé děti z Ukrajiny vlastně až teď začíná celá situace dopadat. Jsou daleko od domova, v cizím prostředí a po traumatech z útěku přichází stesk po životě, který před válkou vedly. Tím více se ukazuje potřeba speciálních týmů školních psychologů a ukotvení institutu sociálního pedagoga. Tyto podpůrné týmy nepedagogických pracovníků na pětce dlouhodobě podporujeme a pevně věřím, že se i s jejich pomocí v našich školách budeme umět vyrovnat nejen s integrací ukrajinských dětí, jak nejlépe to bude možné.