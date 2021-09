Mladí lidé věnují čas a energii proměně Sedmičky

Děti i učitelé to v posledním roce a půl neměli vůbec jednoduché. Pandemie naše školství zasáhla tvrdě a bolestivě a kvůli chaotickému počínání vlády jsme měli školáky na distanční výuce nejdéle z celé Evropy. Dělali jsme všechno pro to, abychom co nejrychleji vrátili děti zpátky do školních tříd. Zajistili jsme školám šetrné a průkazné testování PCR testy a připravili jsme bezpečný systém návratu dětí do škol. Když je vláda přesto nechávala doma, sháněli jsme notebooky pro rodiny, které musely zajistit paralelní online výuku často i pro tři nebo čtyři děti. Pomáhali jsme s technikou také školám, zprostředkovávali vzájemnou podporu a sdílení praxe mezi řediteli i učiteli, ptali se rodičů, co funguje a co ne. Prošli jsme složitým obdobím společně – s obrovským nasazením a snahou pomáhat si, za což všem patří velký dík.

Naše aktivity se však ani v této těžké době rozhodně netočí jen kolem pandemie. Pokračujeme v rozšiřování kapacit škol a školek. Dokončili jsme rozsáhlou rekonstrukce ZŠ T. G. Masaryka na Ortenově náměstí. V rámci stavebních úprav půdních prostor zde vzniklo šest nových tříd pro 150 žáků a rozšířil se také počet přípravných tříd pro předškoláky. Nezahálíme ani v každoročním navyšování míst ve školkách. Nová třída v létě vznikla v MŠ Tusarova a další se chystá v ulici Varhulíkové, k dispozici bude na jaře.

Velký kus práce pro školy a školáky odvádí týmy Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP), které sdružují zástupce radnice, škol, rodičů a dalších aktivních lidí ochotných pomáhat rozvíjet školství na Sedmičce. Kolegové z MAPu například organizují „sdílené odborníky“ pro naše školy i školky. Máme tu sdíleného logopeda, psychologa, nutriční terapeutku, ale také třeba zahradnici, IT experta či nově speciálního pedagoga a školníka pro mateřinky. MAP pořádá také semináře pro učitele, besedy pro žáky a mnoho dalšího. Zdařilý byl týdenní letní čtenářský maraton na střeše Národního zemědělského muzea, kterého se zúčastnilo téměř 500 dětí. S podporou MAPu se také podařilo pořídit školní pomůcky za 1 260 000 korun.

Důležitá je rovněž pomoc školákům a jejich rodinám, když se dostanou do obtížné životní situace. Máme zde anonymní poradnu, každé pololetí přispíváme dětem na kroužky, dobře funguje Obědové konto a na všech školách a školkách jsou fondy solidarity, kam rodiče mohou přispět potřebným dětem například na školní výlety. Zaměřujeme se i na školáky, kteří nemají češtinu jako svůj rodný jazyk, pro které pořádáme doučování, včetně intenzivních letních kurzů.

Děti ze Sedmičky se zároveň aktivně zapojují do dění v obci a my jsme zase rádi, když nás občas upozorní na to, že něco děláme špatně. Pro žáky základních a středních škol, kteří mají chuť vymyslet a zrealizovat vlastní projekt a spolu s námi zlepšovat život v naší městské části, je tady Zastupitelstvo mladých Prahy 7. Děti a studenti ze Sedmičky nás již mnohokrát přesvědčili, že jim na Praze 7 záleží a jsou ochotni věnovat její proměně k lepšímu svůj čas a energii. Na nás je, abychom těm, kteří to tady po nás jednou převezmou, dali příležitost.