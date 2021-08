Dáša a Ludvík mají díky našim hasičům čistý bazén

Náchodský dobrovolný sbor dnes čítá více než pět desítek hasičů i hasiček. Mají ve městě své čestné místo a podílí se na řadě činností. Od zajišťování požárních hlídek na různých společenských událostech, či požárního dozoru při ohňostrojích, přes preventivní činnost formou komentovaných exkurzí ve zbrojnici pro školy a školky, statické i dynamické ukázky techniky na různých akcích až po výchovu budoucích hasičů nebo zajišťování občerstvení na městských akcích.

Družstvo „město“ Jednotky sboru dobrovolných hasičů Náchod je v plošném pokrytí zařazeno jako jednotka požární ochrany kategorie III/1. V jednotce, kterou zřizuje dle zákona obec, je 26 výjezdových hasičů, kteří míří převážně k požárům a technickým událostem, jako jsou například popadané stromy přes komunikace nebo odklízení následků přívalových dešťů. Jednotka je také často povolávána do zálohy za nejbližší stanici Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, stanici Náchod se sídlem ve Velkém Poříčí. V letošním roce se hasiči podíleli již na 48 zásazích, za loňský rok jich bylo celkem 86. Naše jednotka se zapojila i do pomoci obcím postižených tornádem na jižní Moravě.

A jedna zajímavost na závěr. Jednou z „povinností“ našich hasičů je také například údržba bazénku medvědích obyvatel náchodského zámku, Dáši a Ludvíka. Čištění jedenáctikubíkového bazénku se provádí zhruba šestkrát do roka a pokaždé to znamená vyčerpat nádrž, omýt stěny od nánosů chlupů a dalších nečistot, vydezinfikovat a znovu napustit. A to je pak koupáníčko!