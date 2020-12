Starostové a primátoři jsou politici v první linii

PRAHA Uplynulý rok začal i pro města a obce jako každý jiný. Leden a únor většina vedení obcí připravovala stavební práce na jaro, společenská setkání, sportovní akce atd. Jako blesk z čistého nebe však místo všeho plánovaného přišla akce „COVID-19“.

Ze dne na den bylo třeba zabezpečit zdraví občanů a zajistit fungování veřejných služeb. v novodobé historii situace zcela nová, na kterou nebyl nikdo připraven. Okamžitě začalo šití a distribuce roušek a desinfekce. Do těchto aktivit se osobně zapojila většina starostů i dalších členů vedení obcí. Vláda vydávala jedno nařízení za druhým a média přinášela nejrůznější a mnohdy i rozporuplná sdělení. Legislativní a informační chaos byl v plném proudu. Omezení se týkala i základního fungování orgánů obcí. Zpočátku bylo otázek více než odpovědí. Zastavením ekonomiky přišla i obava o finanční prostředky pro obce.

Starostové jsou politici v první linii, musí reagovat operativně a ve prospěch svých občanů za každé situace. Po počátečním zvládnutí zabezpečení těch nejzákladnějších potřeb, jako distribuce roušek, nákupů pro seniory, začala další velká výzva. Zabezpečení chodu úřadu a škol.

Jednání a školní výuka se přesunuly do on-line prostředí. Co by dříve trvalo roky šlo zvládnout během pár týdnů.

Péče o rozvoj území se také nezastavila. Z důvodu finanční nejistoty sice obce upravovaly své rozpočty a došlo i ke škrtům některých investic a provozních výdajů, ale většina připravených stavebních prací začala.

Letní měsíce přinesly úlevu v omezujících opatřeních a vznikla naděje, že jarní chaos se již nebude opakovat a podzimní měsíce již proběhnou relativně dle očekávání. Sice s omezeními, ale již předvídatelně.

Začátkem podzimu nastala další legislativní smršť v různě se střídajících omezeních. Ke všemu ještě vláda připravila daňový balíček, který by z rozpočtů měst a obcí ukrojil další velký díl finančních prostředků ze sdílených daní, propad příjmů vlivem zrušení superhrubé mzdy. Senát svým pozměňovacím návrhem naštěstí část výpadku příjmů pro obce a kraje zmírnil. Podařilo se to, co bylo dříve nemyslitelné – otevřít a prosadit zvýšení podílu z rozpočtového určení daní ve prospěch obcí a krajů, a tím zabezpečit stabilitu příjmů pro municipality na následující roky. Ve sněmovně je novela zákona o obcích, která upraví on-line jednání orgánů obcí a krajů. Ministerstvo školství zpracovalo metodiku pro vzdálenou výuku. Na příští roky jsou připravené programy pro digitalizaci veřejné správy.

Letošní rok byl velmi náročný, zpočátku plný ohrožení a nejistot, ze kterých však nakonec vzešlo mnoho pozitivních příležitostí. Starostové a primátoři jednoznačně prokázali, že stojí na straně svých občanů a dokážou velmi operativně zvládnout každou nepředvídatelnou situaci. Pokud budou obce prosperující a jejich vedení budou moudře rozhodovat v rámci svého území, budou schopné zadávat práci firmám i živnostníkům, a budou tím i moci podporovat rozvoj ekonomiky celého státu.

Nechť tedy v příštím roce společnost i přesto, že rok bude opětně náročný, nepoleví v nastaveném trendu zrychleného vývoje směrem k vyspělé společnosti, která dokáže využít moderních technologií ve svůj prospěch, dokáže zefektivnit vynakládání veřejných peněz a každou hrozbu dovede využít jako příležitost ke svému rozvoji.