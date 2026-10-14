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Pražané rozdali karty: Přijímačkové peklo bude pokračovat. Pojďme volit raději na jaře!

Markéta Lankašová
Komentář   13:10
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

Voliči v Praze vynesli ortel nad všemi tamními dětmi, které se v následujících čtyřech letech budou hlásit na střední školy. A také nad podstatnou částí dětí ze středních Čech. Vítězství STAN napovídá, že mordor, který zažívali uchazeči a rodiče dosud, bude pokračovat.

Ač se různí experti mohli v posledních týdnech přetrhnout, aby voličům vštípili, že právě v komunálních volbách se rozhoduje o tom, jak bude školství v jejich městě vypadat, Pražané na to neslyšeli. Stanaře Antonína Klecandu, který od února 2023 na magistrátu školství řídí, ale pro učitele a žáky udělal pramálo dobrého, odměnili třetím největším počtem hlasů ze všech kandidátů. Klecanda je jedním z klíčových vyjednavačů, kteří teď řeší námluvy mezi politickými silami a skládají vládu nad Prahou. A o školskou oblast si řekne znovu.

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Glosoval to už krátce po sečtení volebních výsledků ekonom Filip Pertold z think-tanku IDEA. „O tom, jak leží školství na srdci voličům, vypovídá fakt, že nejvíce roste STAN. Toto hnutí nezvládlo školství ani v minulé vládě, ani v Praze,“ posteskl si.

Trocha čísel. Na pražské střední školy se každý rok hlásí 25 tisíc deváťáků a dalších asi 8 tisíc zájemců o víceletá gymnázia. Míst je pro ně nedostatek, zájem deváťáků převyšuje kapacity o skoro 4 tisíce, z mladších dětí má šanci jen každé třetí dítě. Pod čarou tak končí i žáci s velmi dobrými výsledky, kteří by jinde v republice neměli problém dostat se na prestižní školy.

Klecanda se před volbami zaklínal, že na středních školách od jeho nástupu do funkce radního přibyly 4 tisíce míst. Proti tomu jdou ale data Cermatu, která rozdíl mezi lety 2024 (kdy na počty míst mohl mít teprve Klecanda vliv) a 2026 vyčíslují na pouhých 1 123 míst.

Navíc nejde jen o celkové počty židlí. Důležité také je, jaké obory jsou v nabídce. A jestli na ně nejsou žáci odkázaní nastoupit prostě proto, že není kam jinam. Třeba čtyřletá gymnázia v posledním roce několik desítek míst paradoxně ztratila.

Jistě, do Prahy se míří za vzděláním i ze středočeských vesnic a měst, obdobně jako za prací. A děti, které podle místa bydliště patří kraji, cílí na stejné školy a obory jako děti hlavního města. Jenže místo snahy o dohodu mezi oběma územími se jen svaluje vina tam a zpátky.

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Klecanda by chtěl problém s převisem zájemců řešit zavedením spádovosti pro střední školy, to se ale nelíbí Středočechům, konkrétně radnímu pro školství Milanu Váchovi. Ten by stál o vybudování obřího kampusu na půl cesty. A hádejte, jestli je tomu Klecanda nakloněn...

Že nemohou politici najít společnou řeč je o to absurdnější, že oba jsou členy stejného politického hnutí.

Školství je mezi gescemi obecně nejméně vděčný resort. V předvolebních programech o něm sice zmínky nechybí, ale školská kapitola mívá funkci výplňové vaty bez jasných receptů na řešení konkrétních problémů. Zato ji doprovází tklivé „Myslíme na děti!“.

Seniory z logiky věci školství spíš nezajímá. Samy děti volit nemohou. A rodiče, jejichž ratolest je v „kritickém“ období (rozumějte před nástupem do školky, první třídy nebo prváku na střední), na podzim ještě netuší, co je čeká. Naopak ti, kteří svoje dítko v posledních měsících někam „upíchli“, jsou hlavně rádi, že mají to martyrium za sebou. A utěšují se falešnou představou, že teď už to bude pohodinda.

Jednou bych chtěla zažít volby na jaře, v době přijímaček a zapisování dětí do škol a školek. To by se z toho gesčního otloukánka mohla konečně stát opravdová priorita.

Měly by se komunální volby konat na jaře, v době přijímaček na střední školy?

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