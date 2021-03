Sčítání lidu? Naši starostové obstojí na jedničku

PRAHA Myslím, že naši starostové jsou na akci Sčítání lidu 2021 dokonale připraveni. V současné době díky roční průpravě v krizovém řízení mají dokonale zmapovanou svoji obec či město. Mají svoje týmy, svoje dobrovolníky, svoje hasiče nebo městskou policii. Ti všichni již prokázali obrovské nasazení bez ohledu na čas.

Díky všemu, co se museli představitelé obcí a měst v uplynulém roce naučit a okamžitě zavést do praxe, vědí naprosto přesně, co je potřeba. Když jsme zvládli loňské jaro, tak už snad zvládneme všechno, říkají. Jsou z nich dokonalí krizoví odborníci.

Dnes mají také na většině míst perfektní informační systém, který přinese všechny důležité informace do každé domácnosti, ke každému občanu v co nejkratším čase. Někde mají systém založený na využití nejmodernější techniky, jinde zas na dobrovolnících, kteří roznášejí letáky.

Za svého starostování jsem také několikrát řešila situace s co nejrychlejším přenosem informací k našim občanům. Jednou z možností, které jsme využívali, byl kromě webu města i facebook. Míří ale jen na určitou skupinu obyvatel, zprávy z něj se nedostanou ke všem. Zapojili jsme také aplikaci mobilní rozhlas, zrealizovali i tradiční hlášení pomocí amplionů. Nejlépe se ale informace předávaly pomocí našeho obecního časopisu, který byl velmi oblíben - jakmile ho někde nedostali v obvyklou dobu, už volali na úřad a sháněli se po něm. Roznášení letáků sice nepatří mezi klasické starostovské povinnosti, ale pokud je čas, je k nezaplacení. Projdete místa, o kterých jste neměli ponětí, a ještě u toho můžete promluvit s místními a dozvědět se, co je trápí.

Nejcennějším benefitem, který naši starostové během uplynulého roku získali, je pocit semknutosti jejich obcí, jejich solidarity i statečnosti, spolehlivosti a odpovědnosti jednoho ke druhému. Jsem proto přesvědčena, že obstojí na jedničku i při sčítání lidu, jak po stránce logistické, tak i po stránce pomoci s vyplňováním dotazníků, a to při dodržování všech hygienických pravidel a dalších vládních opatření.¨