Starosta se chopí lopaty, a stejně sklidí výtky

PRAHA Klasická zima dokáže starostu řádně potrápit. Nejdřív jsou pro zlost Vánoce na blátě. Všechny ty nazdobené betlémy, nasvícené vánoční stromky, trhy či besídky dětí ve školách a školkách nedoprovází idylické ladovské sněžení, které by celou tu dojemnou atmosféru všeobecného míru a poklidu dokreslilo, ale nepříjemné až vlezlé mrholení, poprchávání s nezbytným blátem a celodenním šerem.

A pak, po Vánocích, kdy se (za normálních okolností) všichni zase vracejí do práce a děti do školy, to teprve nastane. Začne sněžit. Nejlépe celou noc a celý den, aby se pracovním četám obcí a technickým službám měst zřejmě nezkrátily žíly. Nicméně, při sebevětší snaze, se sněhová nadílka daří uklízet vždy s nějakým zpožděním, než by si občan představoval. Zásadní otázkou pro starostu je také solení. Solit či nesolit? Posolená silnice nebo chodník jsou sice z hlediska bezpečnosti lepším řešením, je ale nutno přihlédnout k počtu zvěře (zejména pejsků) promenádujících se v tom daném úseku a celkově ke vlivu na životní prostředí. Na druhou stranu chůze na sice poštěrkovaném, leč sněhem značně zasypaném chodníku, není také příliš často občany vítána.

V některých menších obcích se starosta sám musí posadit za volant multikáry nebo jinak přiložit ruku k dílu. S dobrým pocitem se mu povede uklidit centrum a přilehlé cesty, aby následně dostal vynadáno, kdeže teď mají děti bobovat...

Jak je vidět, starosta se v zimním období nemůže zavděčit všem a často poslouchá stesky svých občanů ohledně jejich představ uklizené ulice nebo chodníku.

Starostové v horských oblastech to mají letos ještě vyšperkované o dopady epidemiologické situace. Návaly jednodenních turistů z důvodu uzavření ubytovacích zařízení se často nepříjemně dotkly života jejich obcí a měst.

Letošní zima je opravdu výjimečná, a to nejen již zmíněnou epidemií, ale také množstvím sněhu, které v první polovině únoru napadalo i v nížinách. Únor sebou přinesl ale i neuvěřitelně krásné sluneční dny, které evokují jaro a vlévají do žil radost ze života.

Tak vzhůru na jarní úklid!