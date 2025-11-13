Starostové dělají politiku, zatímco lidovci a ODS jen hekají a poštěkávají

Martin Zvěřina
Komentář   18:00
Jako první z poražených koaličních stran se probrali Starostové a chopili se své opoziční role. Již v úterý vyzvali vládu, aby neprodleně předložila sněmovně rozpočet bez jakýchkoli podmínek. Usnesení mluví jasně. „Končící vláda a celá končící koalice by měla ve všech ohledech postupovat tak, aby předání správy země proběhlo rychle a hladce.“ Tedy žádná další uražená prohlášení na adresu stále ještě neexistující nové vlády.
Tisková konference Starostů. Na snímku hovoří Vít Rakušan. (13. listopadu 2025)

Zároveň Starostové představili legislativní změny, se kterými se hodlají ve sněmovně prezentovat. Nejdůležitější je návrh na pravidelnou valorizaci rodičovského příspěvku, která by se měla určovat dle inflace. To je nesporný příspěvek k prorodinné politice a též snaha o zvýšení porodnosti.

Pro pořádek je potřeba zaznamenat, že ačkoli Starostové navrhují další výdaje v podobě valorizace rodičovského příspěvku, stále po vládě vyžadují konsolidaci veřejných financí a snižování rozpočtových schodků. A to při zachování výdajů na obranu i dostavbu Temelína. Pokud nová vláda tyto podmínky nesplní, Starostové rozpočet nepodpoří.

Ano, je to legrační, vybízejí vládu k většímu utrácení a požadují též zároveň menší schodky. Ale proč ne? Tohle je opoziční práce, prosazovat nějaké priority a zároveň využívat toho, že nenesou odpovědnost za hospodaření státu. Opozice si zkrátka takové protimluvy může dovolit a na valorizaci rodičovského příspěvku jen málokdo uvidí něco špatného, zvláště při rekordně nízké porodnosti posledních let. Koneckonců rodiny s dětmi jsou nejvíce bity inflací a propadem reálných příjmů. Vznikající koalice by na podobné návrhy mohla slyšet a Starostové zde čují možnost, jak by získali body.

Není kam spěchat

To, jak se Starostové otřepali, kontrastuje s paralýzou ODS i TOP 09, obě strany jako by stále neakceptovaly fakt, že ve volbách nezvítězily. V soustavě nejrůznějších prohlášení je, například u topky, pozoruhodné chlubení se tím, že jako Spolu získali v říjnových volbách víc hlasů než minule.

Ano, to je pravda, nicméně podobná prohlášení též odhalují, že dotyční vůbec nepochopili, že vládli čtyři roky jedině díky tomu, že ve volbách 2021 propadl milion hlasů. Toto vědomí, že milion voličů nebyl ve sněmovně reprezentován, jim možná mohlo pomoci při výkonu moci. Zjevně jim to nedocvaklo a to ani zpětně.

Chce-li Spolu pokračovat v póze nadutých kazatelů, můžeme si docela bez rizika vsadit na to, že Starostové a Piráti je v preferencích převálcují. Jsou totiž aktivní a snaží se svým voličům ukázat, že některé priority chtějí a mohou prosadit i z opozice, hýří iniciativou a nápady, ne pouze zahořklými prohlášeními.

Spolu stále může, za určitých okolností, přežít, ovšem pod podmínkou, že bude funkční, a to nejen pro straníky, ale především pro voliče. TOP 09 ukazuje, že se změnit nehodlá, ODS a lidovci na své vrcholné stranické sněmy čekají. Zatímco ODS chystá volební kongres na leden, lidovci se mají sejít až v dubnu, patrně se drží starého latinského „spěchej pomalu“.

Končící vedení občanských demokratů nemá sílu ani mandát na to měnit politiku, takže jisté přešlapování na místě je do značné míry očekávatelné. Lidovci se ovšem tváří, jako by byli vítězi voleb, takže by se dalo předpokládat, že z téhle „vítězné vlny“ něco vytěží.

Pragmaticky viděno, není žádný spěch, další volby jsou až na podzim 2026, nicméně již krátce po předchozích volbách je patrné, které opoziční strany jsou živé, aktivní a které spíš živořící.

