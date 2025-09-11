Šéf Starostů se pokouší uspořádat demonstraci demokratů na podporu Víta Rakušana

Nepokrytá podpora pana Rakušana by spíš mohla voliče popudit a jejich záměru by neprospěla. Lídr Pirátů Zdeněk Hřib se Vítu Rakušanovi vysmál, svolávat jako ministr vnitra demonstraci je podle něj nepochopení rozdílu mezi rolí politika a aktivisty. Smířlivěji, ale neméně zajímavě pozvánku komentoval předseda KDU-ČSL Marek Výborný: „Pokud bude společné setkání naplánováno, KDU-ČSL se jej zúčastní.“
Velká manifestace před volbami. Koleduje si Rakušan o „Středulův syndrom“?
Aha, lidovci už úplně rezignovali a nepřemýšlejí jako samostatná strana. Jestli dostanou pokyn, dostaví se. Ale vlastně je to pragmatické. Až se Spolu po volbách rozpadne, lidovci vymění předsedu a všichni se budou tvářit, jako by se vládní a koaliční epizoda nekonala a za vše bude odpovědný někdo jiný, nejlépe Andrej Babiš, případně Petr Fiala.
ODS, jako skutečná silná strana a stále ještě nejmocnější vládní síla nemá důvod, proč na Rakušanovo vábení kývnout. Nic tím nezíská. „Večírek“ svolává Rakušan, který by se pochopitelně ujal režie a propagoval by jako vždy především sebe sama. Přijetím pozvánky by též strany koalice Spolu implicitně potvrdily Rakušanovy lídrovské ambice. Navíc by riskovaly možnost, že by na vládní předvolební demonstraci nepřišlo dost lidí.
Očistit dočista do čista
Sama myšlenka, že vládnoucí parlamentní většina si pro udržení se u moci sjednává demonstraci, zní trochu zvláštně. Ale vem to nešť, dnes je pro demokracii normální střídání u moci interpretováno jako katastrofa a demokraté se intenzivně zabývají zejména nálepkováním. Srovnání s Národní frontou neblahé paměti se přímo nabízí, ta též definovala, které strany se smějí ucházet o hlasy občanů. Kdybychom měli manipulovatelnější justiční systém, pak by se možná ukázalo, jak rychle by nechali „demokraté“ zakázat „populisty“.
Nejnovější vývoj, kdy Vít Rakušan zve Zdeňka Hřiba na pražskou Národní třídu, aby tam společně 17. září ve čtyři hodiny odpoledne vedli kampaň, je ze stejného myšlenkového schématu.
Společné pivo nevyšlo, Rakušan zve Hřiba na další schůzku. Má být na Národní třídě
Je to jako přes kopírák. Pirátský lídr ve středu upozornil na okolnosti kauzy Dozimetr a na problémy STAN, předseda STAN odpověděl bleskově, Hřibovi dal za úkol očistit Víta Rakušana dočista do čista.
K tomu, aby mohl předseda Starostů vystupovat nadstranicky, mu schází autenticita, z jeho náhlých záchvatů pospolitosti a boje za demokracii jaksi čouhá snaha o získání politických bodů. Že by mohl být nadstranickou osobností sjednocující občanstvo, je v jeho případě k neuvěření.