Starostové do čela. Tohle nové heslo má pomoci k volebnímu triumfu

Vít Rakušan se netají ambicí být premiérem. Proč ne, o tuto metu má usilovat každý politik.
S novou energií Starostové přinášejí sympatické a konkrétní předvolební sliby: přijetí eura, pomoc lidem v exekuci, změnu jednacího řádu sněmovny, bonusy ve zdravotním pojištění, výstavbu školek…
Chyba ve výpočtu
To vše může být mnoha voličům sympatické, háček je v tom, že třeba bonusy zdravotního pojištění jsou obrovským právním problémem, a jejich prosazení může být za současné legislativy nemožné. Zdravotní bonusy jsou opravdu marginalita ve srovnání například s bytovou nouzí, na kterou nemá recept nikdo.
Chci být premiér, zahájil kampaň Rakušan. Slibuje progresivnější vládu bez Babiše
Překotná výstavba školek v situaci, kdy máme nejnižší porodnost za uplynulých sto let, též nepůsobí dojmem promyšlené strategie. Jen pro pořádek dodejme, že Starostové též neřeší, kde na své sliby vezmou peníze (stejně jako ostatní strany). Ale je fajn, že něco konkrétního nabízejí, a stojí si za tím, určitě to někteří voliči ocení.
Šťouralovi ale nepřestává vrtat hlavou, jak chce STAN být lídrem s naplánovaným výsledkem „přes patnáct procent“ hlasů. Vždyť SPOLU má stabilně v průzkumech přes 20 procent hlasů, nejhůř trochu pod. I ten největší fantasta si nedovede představit, že by SPOLU natolik zkolabovalo, že by mělo pod 15 procent. Ale nešť, připusťme i toto.
Jestliže má mít SPOLU jen 15 a Starostové, přejme jim, 18 procent, kde jsou ty zbývající hlasy pro „demokratickou“ sněmovní většinu? Nemuseli by mít Piráti minimálně stejně, nebo dokonce víc než Starostové? A mohl by si potom kolínský Napoleon dělat nárok na premiérské křeslo? Zdá se, že v tomto výpočtu někdo udělal chybu.
Malé voličské jádro
Jak dnes předseda Vít Rakušan hloubavě poznamenal, k volebnímu vítězství „nepomůžou hezký videa“, ale setkávání s voliči. Možná, ale zároveň si volič může pamatovat, jak se strana chovala ve vládě po celé volební období. V dávnějších časech se prezentovala zejména podryvnými videi, ale proti koaličním partnerům se vzbouřit nedokázala.
PODCAST: Piráti nevyužili nahrávku na smeč a Rakušan s Fialou jako staří milenci
Například čerstvou kauzu Blažkových bitcoinů Starostové s dovolením hodně pokazili. Bez většího rozmyslu pomohli SPOLU odvrátit možnost mimořádné sněmovní schůze, v naději, že se na věc obratem zapomene. Když se celá kauza rozrostla také vinou ministryně Decroix a exministra Blažka, Starostové si ministryni povolali na kobereček, aby si od dní vymohli další ze série prázdných ujištění, tedy jedno velké nic.
Dá se Vítu Rakušanovi věřit, když voličům tvrdí, že Starostové nejsou béčka? Když se jako béčka chovají a spolupráci vlády s organizovaným zločinem důsledně zatloukají, nevypovídá to zrovna o nějaké zásadovosti, spíš o nekonečném pragmatismu.
Decroix na koberečku u Starostů. Ti žádají zveřejnění auditu k bitcoinům
Starostové poslední dobou nerostou, a možná ani výrazně růst nebudou. Z bývalé vládní pětikoalice mohou dobrý výsledek vyhlížet leda Piráti. A byla by v tom i jistá historická spravedlnost, kdyby nyní vystoupali k slušnému výsledku na úkor Starostů. Kroužkující voliči Starostů totiž v roce 2021 zdecimovali Piráty natolik, že v dosluhující sněmovně mají pouhé čtyři poslance.
Starostové trpí tím, že mají malé voličské jádro, a pro dobrý výsledek musejí předvést něco přesvědčivého, navnadit voliče. Lze se obávat, že po „Dobré kampani“, která se nevyvedla, nezabere ani „Starostové do čela“. Ale na čele se začnou Starostové drbat teprve po sečtení hlasů.