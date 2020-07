Vyberte si strom, město jej zaplatí

FRÝDEK-MÍSTEK (Moravskoslezský kraj) Na základní škole vyroste zelená střecha, parkovací místa vylepší zatravňovací dlažba

Problematika sucha má regionální přesah. Řeší se na celostátní úrovni. Ve Frýdku-Místku se snažíme zadržet vodu ve městě prostřednictvím různých projektů, od výsadby zeleně, přes snížení počtu sečí trávy, až po budování parkovacích míst ze zatravňovacích dlaždic, plánování zelených střech nebo nádrží na srážkovou vodu.

Méně často kosené trávníky zadrží vodu v půdě, zlepší mikroklima, zachytí více prachu. Stejně jako loni i letos pokračujeme v sečení trávníků mulčováním. Tento způsob, kdy se tráva nesbírá, ale zůstává v rozmělněném stavu ležet na trávníku, obohacuje ho o živiny a zabraňuje jeho vysoušení, se osvědčil. Kosíme tak zejména plochy v parcích a arboretu.

Letošní novinkouje, že pod stromy, a to jak na sídlištích, tak i mimo ně, necháváme trávu vyrůst opravdu vysoko. Cílem je jednak zadržet vodu v půdě a přispět tak k ochlazení okolí, protože je dokázáno, že stromy plní funkci přírodní klimatizace, a pokud i plocha pod nimi nebude vyprahlá, bude účinek o to vyšší. To je v horkých letních dnech, kterých je čím dál víc, velmi žádoucí.

V souvislosti se změnou klimatu jsou čím dál důležitější stromy. Každoročně, již několik let po sobě, vysazujeme na dvě stě nových stromů a dva tisíce keřů. Vhodná místa pro výsadbu se ale zužují. Stromy nesmí být vysazeny v ochranných pásmech inženýrských sítí, v místech, kde dotčené orgány státní správy nedaly souhlasné stanovisko, a ani v místech, kde se v budoucnu plánují úpravy v souvislosti s rozvojem území. Stromů na svém území ale chceme mít co nejvíce, proto nabízíme ojedinělé řešení.

Vysadíme stromy na náklady města i na soukromých zahradách.Fyzické i právnické osoby mohou od letošního roku žádat o vysazení stromů na svých pozemcích s tím, že následná péče už bude v jejich režii. Stromy si zájemci vyberou z katalogu, který zahrnuje na sto druhů - jehličnatých, listnatých i ovocných. Zaměstnanci našich služeb následně stromy na zahradách vysadí. Na základě jedné žádosti o poskytnutí podpory v daném roce je možné vysadit maximálně pět stromů. Vysazovány budou od října do konce listopadu, tedy na podzim, kdy je vhodná doba.

V rámci možností hodláme pokračovat v budování nových parkovacích míst ze zatravňovacích dlaždic, které propouštějí vodu do země a neodvádějí ji do kanalizace, jako je tomu v případě asfaltových parkovišť. Připravujeme i další pilotní projekty, například hodláme vybudovat první zelenou střechu na jedné ze základních škol. U další školy plánujeme postavit nádrž na zachytávání srážkové vody pro zálivku veřejné zeleně.

Požádali jsme také o dotaci na zpracování adaptační strategie na změnu klimatu a připravujeme pracovní skupinu SUCHO, která se bude mimo jiné podílet na zapracování opatření do projektů města.