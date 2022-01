Překážky jsou od toho, abychom je odstraňovali

Lidé jsou ze současné situace již unaveni a trpí úzkostmi. Dopady jsou negativní jak pro zdraví a psychiku tak pro peněženky nejen obyvatel, ale pro i rozpočet města. Ten se potýká s nárůstem výdajů, rostoucími cenami stavebních materiálů a služeb, růstem cen energií a nákladů na odpadové hospodářství. Město taktéž musí více než v minulosti dotovat svou autobusovou dopravu, například z důvodu jejího nižšího využívání v době protipandemických opatření. Loni to bylo zhruba 40 milionů, letos již cca 68 milionů korun. Za poslední dva roky zaznamenáváme i negativní důsledky vývoje mladé generace, na kterou (spolu se staršími a osamělými lidmi) dopadá tíha pandemie asi nejvíce. Budu ale pozitivní. Koronavirus tady bude a ještě s námi bude i nadále. Zachovejme si optimismus, laskavost, sounáležitost a hlavně slušnost a vzájemnou pomoc. Člověk má přesně takový život, jaký si jej udělá, bez ohledu na to, co se děje v jeho okolí. V této své osobní filozofii a životnímu přístupu chci dále pokračovat, k čemuž mi pomáhá především má rodina.

Přes to vše chystáme investiční akce. Tou největší je rekonstrukce strategického nadjezdu v centru města - ulice Závodní, po které denně projíždí stovky aut se zaměstnanci Třineckých železáren, ale i dalších firem v areálu hutě. Nadjezd byl postaven před 50 lety a jeho oprava je nutná. Investiční náklady činí cca 90 milionů korun. Nadjezd vypužívají sanitky mířící do nemocnice v příměstské části Podlesí, spojuje centrum města s dalšími čtvrtěmi, pod nadjezdem vede silnice k další třinecké nemocnici a železniční vlečka třinecké hutě, která musí zůstat v provozu po celou dobu rekonstrukce. Chystáme i výstavbu parkovacího domu v části Třinec-Sosna, která přinese několik desítek nových pakovacích míst, dále rekonstrukci ulice Kaštanová, a pokud získáme dotaci, tak postavíme i nový chodník k nemocnici na Podlesí. Celkem v roce 2022 město plánuje 23 projektů za cca 250 milionů korun.

Pokud bych letos mohla něco změnit, tak bych ráda změnila myšlení některých lidí, kteří jsou negativističtí, kteří svou zlobu či agresivitu vyjadřují například v nenávistných komentářích na sociálních sítích nebo na ničení majetku, ať již jde o odpadkové koše nebo veřejná sportoviště či pískoviště.

Covid nás nezastavil a nezastaví a všechny významné investiční akce a plány budeme realizovat. Musíme se chovat jako řádný hospodář a s ohledem na aktuální prohlášení nové vlády je jasné, že peněz na rozvoj státu bude méně. Musíme proto více než dříve zvažovat, který projekt je nezbytný a který třeba na nějaký čas odsuneme. Život jde dále a překážky jsou od toho, abychom je odstraňovali a problémy řešili.