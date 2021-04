Jen zámek a příroda nestačí

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU (Jihočeský kraj) Nejkrásnější - nebo přinejmenším jeden z nejkrásnějších - český pohádkový zámek, známá zoologická zahrada, jihočeská krajina, památky, kaňon Vltavy... Nabídka Hluboké nad Vltavou zní už takto skvěle. Jenže, jak jsme se poučili z minulých sezón, jen tohle nestačí. Občanům, ale také českým návštěvníkům, musíme nabídnout ještě kvalitu.

Navzdory COVIDU zažila Hluboká v roce 2020 výjimečně dobrou turistickou sezónu. Návštěvníci oceňují kombinaci bezpečí, přírody a památek. Jenže nás utvrdila v tom, co víme dlouhodobě. Už zdaleka nestačí vlastní památky a sousedství například Českých Budějovic a Českého Krumlova či krásná příroda. Zvlášť tuzemští návštěvníci musí mít kde zaparkovat, předpokládají, že vždy najdou místo u stolu v restauraci, kde dostanou regionální speciality a místní pivo. Chtějí si vybírat z hned několika úrovní ubytování, od kempů až po pětihvězdičkové hotely. Úžasným okolím chtějí procházet či projíždět po bezpečných cyklostezkách, oddělených od provozu. Rádi si vybírají mezi koupáním v řece, rybníku, nebo užíváním si v akvaparku. Život, případně dovolenou si chtějí užít všichni, od nejmenších po seniory. A mohl bych pokračovat.

I proto naše město zcela mimořádným způsobem rozvíjíme. Obyvatelům to možná nepřijde, ale ti, kteří u nás byli naposledy loni, to skoro nepoznají. Na zámek se dostanou novou cestou, pokud přijedou lodí, najdou na řadě míst nová přístaviště, přibyly kilometry pěších stezek a cyklostezek, v případě deště je pro návštěvníky připravená přes zimu postavená víceúčelová sportovní hala, nové atrakce přibyly i v jednom z nejlepších sportovně-relaxačních areálů v Česku. Půjčovny pořídily další sportovní vybavení, od kolečkových bruslí, přes kola až po motorové čluny a hausboty. Po jedné z nejpůvabnějších cyklostezek, nebo právě lodí se dostanete až ke stále prodlužované a nyní už nejdelší české ferratě. A pokračovat můžete i dál, až k elektrárně Temelín. I ta se možná trochu překvapivě stala jedním z nejoblíbenějších turistických míst, zvlášť pro návštěvníky přehlcené historickými památkami. Při tom všem ale ještě víme, že úplně nejhorší je tohle všechno nabízet, a přitom pro návštěvníky nemít zázemí. Abychom hotelům pomohli už teď, město poskytuje 30% příspěvek návštěvníkům z ceny ubytování, a to až do výše 300 Kč.

Zkrátka přípravu na hlavní sezónu nemůžete jako město podcenit. Pokud chcete, aby se v něm lidem dobře žilo a pravidelně se vraceli návštěvníci, musíte dělat víc, než je ve „vašich silách“.