Budoucnost Kladského pomezí určí Rozkoš

NÁCHOD (Královéhradecký kraj) Ačkoli bychom si určitě všichni přáli opak, bohužel i letošní turistická sezona bude ovlivněna pandemií. Musíme se tedy připravit na to, že naše letní dovolené budeme muset přizpůsobit momentální situaci. Lze ale předpokládat, že více času budeme trávit venku než uvnitř.

V našem plánování se proto nesoustředíme jen na tu letošní sezonu, ale hledíme dále a připravujeme se na to, jaké atrakce a aktivity můžeme návštěvníkům v našem regionu nabídnout. Začátkem března proběhlo již druhé veřejné projednávání nové marketingové strategie turistické oblasti Kladské pomezí na období 2021-2025, kam spadá i Náchod. Z našeho jednání, kterého se účastnili jak zástupci samospráv, tak také podnikatelů a neziskového sektoru, vyplynuly konkrétní výstupy, jakým směrem by se měl rozvoj cestovního ruchu v této oblasti ubírat.

Náš region skýtá velký potenciál a má mnohé co může svým návštěvníkům nabídnout. Ústředním motivem pro snadnou identifikaci našeho regionu by se měl stát jeden z nejvýraznějších krajinných prvků Kladského pomezí – vodní nádrž Rozkoš. Právě „R/rozkoš“ by se měla stát inspirací i pro slogan oblasti a nové logo. Ale není to jen neposkvrněná příroda, která by měla přilákat nové návštěvníky. S regionem jsou spjaty i významné historické osobnosti, vojenská historie či architektonické zajímavosti.

Právě ty najdeme i přímo v Náchodě. Otázkou ovšem je, jak bude možné si je letos užít zblízka a „na vlastní kůži“. Samozřejmě budeme připraveni je zpřístupnit a nabídnout návštěvníkům program, jakmile to bude možné. Než se tak ale stane, zvu všechny na příjemné procházky na čerstvém vzduchu.