Velikonoce jsou i časem velkého úklidu

Do velikonoční atmosféry se již nyní převléklo i Masarykovo náměstí. foto: ARCHIV RADNICE

Názor

Příchod jara a Velikonoc je pro mě vždy příjemným obdobím. A to nejen z osobních důvodů (kdo by neměl rád teplo a první práce na zahradě), ale i pro to, že končí období nemalých výdajů spojených se zimní údržbou silnic a chodníků. Holt, jednou jsem starosta, takže i o ročních obdobích přemýšlím v kontextu městského rozpočtu.