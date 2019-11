„Papírování“ se za několik let téměř zdvojnásobilo

VRANOVICE (Jihomoravský kraj) Mimo jiné obec trápí problém změn adresy trvalého pobytu našich spoluobčanů nahlášením úřední adresy trvalého pobytu na obecním úřadě.

Občané, kteří nemají kam zapsat své trvalé bydliště, žádají o změnu a následně, pokud splní podmínky, je jím správním řízením změněna adresa trvalého pobytu zapsáním do sídla obecního úřadu. Počet místních „bezdomovců“ za poslední roky několikanásobně vzrostl, v letošním roce je jich k dnešnímu dni již 73. Našemu úřadu to přináší mnoho problémů, např. s doručováním korespondence, podáváním zpráv o těchto občanech a další.



Co nás ale trápí nejvíce je stále narůstající administrativa. Jen pro srovnání, zatímco v roce 2011 jsme měli k vyřízení 800 dokumentů, letos, a to ještě není konec roku, je to již 1500. Stát deleguje více pravomocí a úkolů na obce a přitom většina z nich je zcela nesmyslná, duplicitní a data, která po nás stát žádá, jsou snadno dohledatelná.

Trápí nás také časté změny v zákonech. Obce naší velikosti nemají právní odbor, který jednotlivé změny zpracovává a analyzuje jejich dopady do hospodaření obcí.