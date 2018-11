Úklid obce připomíná údržbu paluby zaoceánské lodi

VRÁTO (Jihočeský kraj) Péči o přírodu jsme zařadili mezi hlavní úkoly zastupitelstva obce již před čtyřmi lety a věřím, že i současné, nově zvolené zastupitelstvo obce bude v tomto trendu pokračovat. Úloha to však byla a stále je nepříliš lehká.

Například přesvědčit některé naše obyvatele, aby nevyhazovali posekanou trávu a keře do struh okolo místních komunikací a odvezli tento bioodpad do přistaveného velkokapacitního kontejneru, chvíli trvalo. Nyní však přibližně devadesát procent občanů obce záměr pochopilo a samo přišlo na to, že i taková maličkost dokáže Vráto udělat krásnější.



Bohužel se stále najdou jedinci, kterým je zatěžko nejen trávu, ale i použité pneumatiky, lednice, mikrovlnné trouby, zbytky za staveb a další věci odvézt do sběrného dvora, který je vzdálen asi tři kilometry v sousedním krajském městě. A tak se sem tam ještě nějaká ta hromádka odpadu objeví hlavně v okolí polních cest. Stále si říkám, že nedokážu pochopit myšlení lidí, kteří už naložený odpad zavezou raději do křoví u cesty, a je jim zatěžko zajet s ním do sběrných dvorů, kde je tato služba zdarma! Obec ji financuje v rámci služeb pro naše občany.

Když taková situace nastane, nezbývá nic jiného, než využít služeb nasmlouvané firmy, která černé skládky za úplatu zlikviduje. V letošním roce jsme z důvodu nárůstu počtu obyvatel v naší obci přistoupili k novému kroku. Zaměstnali jsme, prozatím na dvacetihodinový týdenní úvazek člověka, jehož hlavní pracovní náplní je úklid obce. Bohužel mi někdy jeho práce připomíná údržbu paluby zaoceánské lodi, protože tam, stejně jako u nás v obci, když se na jedné straně skončí, může se začít na straně druhé nanovo. Jsem však přesvědčený, že i tato maličkost nově přispívá k tomu, že je naše obec opět o trochu krásnější.

Samozřejmostí, týkající se péče o přírodu v katastru obce, je i úklid našich dvou potoků a několika remízků. Tady ovšem trochu narážíme na majetkoprávní vztahy, vzhledem k tomu, že jen minimum plochy pod potoky a remízky je v majetku obce. Současní majitelé a správci si s úklidem těchto pozemků většinou moc hlavu nedělají. A tak, chceme-li aby naše obec byla čistá, zůstane úklid a základní údržba ploch na obci, včetně skutečnosti, že se práce zaplatí z obecního rozpočtu. Myslím si však, že se nám takové investice vyplatí hlavně proto, že nevznikají kolem potoků ani jinde zvětšující se kopečky odpadu.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim spoluobčanům, kteří se v letošním roce zúčastnili akce Ukliďme Česko, během níž bylo v katastru naší obci posbíráno ne zrovna zanedbatelné množství odpadu. Podle mého názoru právě takovéto akce, do kterých se zapojí veřejnost, do budoucna přispívají k tomu, že už nebudou vznikat nové černé skládky. Tak se nejen zpříjemní životní prostředí obyvatel, ale ve finále se ušetří i finanční prostředky naší obce, například na vybudování plánovaného parku s dětským hřištěm.