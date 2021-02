Každý z nás v zimě tak trochu čaruje

VRÁTO (Jihočeský kraj) V naší lokalitě není přetlak firem, které by se zabývaly úklidem komunikací a chodníků. Ani se nedivím.

Tak nám letos po letech opět zasněžilo, a příroda si alespoň na chvilku mohla ze svého šatníku vybrat a obléci krásný, romantický, bílý kabát. Tak, a touto první větou vše krásné a pozitivní, co nám těch pár zasněžených dnů letošní zima přinesla, začíná i končí.

Vše ostatní je již stará, obehraná písnička. Jako vždy v minulosti, po napadnutí čtyř a půl centimetru sněhu, začíná to pravé zimní šílenství. Jeden telefonní hovor stíhá druhý, a všichni se ptají na totéž. Kdy se už konečně v té či oné ulici objeví technika, která umožní těm, kdo řádně platí daně, vyjet ze svého pozemku za prací či nákupem? Vypadá to, že představa řešení takových problémů je u 75 % naší populace takřka pohádková. Starosta se podle nich stoupne na náves a svým hlubokým hlasem pronese zaklínadlo, stejně jako rytíř Brtník ve filmu Ať žijí duchové. Jen namísto zedníků a tesařů, povolá cestáře, kteří zanechají spánku, vezmou lopaty, hrabla, traktory a vyrazí k nám do vsi uklízet sníh. Úplnou samozřejmostí by pak mělo být to, že každá ulice v obci má pro tento případ přistavenou techniku s partu pomocných hrabačů sněhu, protože tak to má být a tak je to správné, jak se říká v jiném, ne však pohádkovém filmu. Ale realita je úplně jiná.

Tak jako jinde, se řešení i tohoto problému odvíjí kolem financí. Všechna technika a potřebný personál, zajišťující úklid komunikací a chodníků se musí samozřejmě zaplatit, ale nejdříve sehnat. Problémem je fakt, že v naší lokalitě není přetlak firem, které by se touto činností zabývaly. Po pravdě řečeno, se nemůžeme ani divit. Již několik let žádný velký sníh nenapadl, a držet techniku, která mnohdy slouží k jedinému účelu, je pro firmy nákladné a nerentabilní. S trochou nadsázky starosta v tomto případě doopravdy, tak trochu čaruje. Když je úklid obce zajištěný, vyskytne se, ale další problém. Má technika začít s úklidem od východu nebo od západu? Vždy se totiž najde někdo, komu vadí, že se komunikace před jeho domem uklízí až jako poslední.

Jiným nešvarem v zimním období bylo a je spalování všeho možného i nemožného. Tato neřest obyvatel v posledních letech sice trochu ubrala na intenzitě, ale i tak, z dálky naše obec stále kouří tak, jakoby JE Temelín ve Vrátě přistavěla pátou chladící věž. A ta krásná, bílá, sněhová peřina, která by na nás ráda dýchla svou romantickou náladu, se během pár dní změní k nepoznání.

Ale abych nekončil zcela pesimisticky, musím přiznat, že přeci jen nějaká ta pozitiva letošní zima má. Třeba skutečnost, že si víc než kdy jindy, mladí i staří užívají a vychutnávají zimní radovánky. A myslím si, že při tom nikdo neporušil žádné covidové vládní nařízení a v nejbližším okruhu svého obydlí naplno pocítil tu správnou dávku endorfinu, která se všem při pohybu a pobytu v zimní přírodě vyplaví do těla.