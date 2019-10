Hvězdou oslav opět bude trikolórový most

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM (Zlínský kraj) Výročí týkající se vzniku naší republiky si s úctou a hrdostí připomínáme a společně s občany je oslavujeme.

Například při loňském kulatém 100. výročí jsme se přesně v den jubilea sešli v dobových kostýmech na Masarykově náměstí a společně jsme si užili třeba swingový koncert, v nedalekém parku jsme zasadili lípu republiky a zazpívali jsme si oblíbenou píseň našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka „Ach, synku, synku“. Moc mě potěšilo, že se i přes ryze podzimní počasí k oslavám sešlo tolik Rožnovanů, jak na náměstí, tak při výsadbě lípy. Úspěch měla i velká stovka z hořících svíček ve tvaru lipovém listu, to vše pod sochou prezidenta Masaryka na našem náměstí, které je pojmenované právě po něm. K oslavám 100 let od založení republiky se přidaly i rožnovské školy, jedna například vytvořila živou vlajku, jiná zase vyrobila přírodní výzdobu městského parku ve znamení státních znaků naší i slovenské republiky.



Velký úspěch sklidilo též unikátní osvětlení mostu přes řeku Bečvu, který byl několik dní nasvícen v barvách naší národní trikolóry. Jeho fotky na sociálních sítích vzbudily veliký zájem a příspěvky s trikolórovým mostem patří mezi nejúspěšnější nejen letos, ale také v celé historii městského facebooku a instagramu. Na trikolórový most se mohou těšit lidé také letos, i když v jiném termínu.

I když spíše než na výročí republiky jsme se totiž letos v Rožnově soustředili na kulaté oslavy 30 let od sametové revoluce. V souboru více než desítky akcí během října a listopadu nechybí přednášky, debaty, výstavy, projekce, hudební pořady a také happening na Masarykově náměstí v symbolickém čase 17.11. v 17.11 hodin. A právě v tento den také nasvítíme most do trikolórových barev, které na mostě vydrží až do Silvestra. Tímto bychom chtěli všechny pozvat do Rožnova nejen zhlédnout některou z podzimních nebo potom i adventních akcí, třeba i náš most v národních barvách, nebo se jen tak zastavte na dobrou kávu nebo jinou dobrotu.

A partnerské město? V letošním roce jsme oslavili jubilejní kulatý 20. rok spolupráce s naším partnerským městem na Slovensku - Povážskou Bystricí, která od nás leží jen 70 km. Každým rokem se setkáváme a snažíme se naplánovat projekty, které naší spolupráci rozvíjejí a posouvají obě města a jejich občany dál. Společně pracujeme na projektech v rámci přeshraniční spolupráce, spojují nás také sportovní aktivity. Pro občany obou měst jsme letos uspořádali již 18. ročník „Bezhraničního valašení“, které je velmi oblíbené obyvateli všech generací a již aktivně plánujeme následující ročník. Každý rok na začátku srpna se u nás navíc koná festival Jánošíkov dukát, kdy se Rožnov stává centrem česko-slovenské spolupráce, na což jsme patřičně hrdí.