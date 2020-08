Vráto si splnilo zelený sen

VRÁTO (Jihočeský kraj) Letošní rok je v mnoha směrech zvláštní. Slovo koronavirus slyšíme skloňovat ve všech pádech a každý den na nás média vychrlí počty nově nakažených. Při tom však nesmíme zapomínat, že příroda tu byla před koronavirem a bude tady i po něm.

Mě osobně těší, že jsem si v letošním roce splnil svůj dávný, tajný sen. Podařilo se nám totiž dotáhnout do konce projekt krajinářského parku v naší obci. Od nápadu k realizaci projektu uteklo sice mnoho času, ale myslím si, že vynaložené úsilí stálo za to. Navíc se letos podařilo získat ze Státního fondu životního prostředí České republiky finanční podporu ve výši 250 000 Kč na výsadbu stromů, a tak v jižní části obce vznikla nová zelená oáza s více než stovkou listnatých stromů.

Návrh výsadby vycházel z potřeby optické a protivětrné clony na východní a západní straně území. Podařilo se vysadit stromořadí podél cest, malý ovocný sad, skupinky stromů i solitéry. To vše je doplněno několika lavičkami s tím, že do budoucna, a v návaznosti na finanční prostředky obce, chceme jejich počet navýšit. V jedné části parku by tak vznikla odpočinková zóna s malým altánkem – místem k odpočinku. Uvažujeme o instalaci herních prvků anebo venkovní tělocvičny, která je vhodná pro všechny generace, ale to už je výhled na několik let dopředu. Letos se u příležitosti slavnostního otevření parku podařilo dokončit i pomyslnou třešničku na dortu - kamennou plastiku, která je doplněna uměleckým kováním znázorňujícím světové strany.

Avšak jak se říká „každá sranda něco stojí‟, a tak i celkové náklady na letní údržbu zeleně, která se v naší obci rozrostla o nových 12 000 metrů čtverečních, opět stouply o tisíce korun. Bohužel, doba kdy pomocníků na údržbu obce jen za „nějaké to pivo‟ bylo jak v úlu včel, je již dávno pryč a za 100 Kč na hodinu nikdo pracovat nechce. To je prostě holý fakt. V této souvislosti však nesmím zapomenout na to, že i dnes se najde ve Vrátě několik spoluobčanů, kterým nevadí, že sami pečují o kousek obecní zeleně před svým plotem, tyto malé oázy zeleně zkrášlují, a to i s vynaložením vlastních finančních prostředků. Za to jim patří opravdu velký dík!